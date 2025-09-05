OnePlus впервые объединилась с Hasselblad в 2021 году для серии OnePlus 9. С тех пор все флагманские смартфоны бренда до OnePlus 13 выходили с логотипом легендарного производителя камер. Теперь компания официально подтвердила, что это сотрудничество завершено.

Сооснователь OnePlus Пит Лау в официальном блоге заявил, что «запланированная глава с Hasselblad завершена» спустя пять лет.





«Теперь мы создаём собственный движок обработки изображений — OnePlus DetailMax Engine. Он призван не просто фиксировать мир, а показывать его максимально чётко и реально», — пояснил Лау.

По его словам, он лично участвовал в интервью с пользователями по всему миру, обсуждая ожидания от камер. Лау подчеркнул, что вычислительная фотография уже не должна строиться на «искусственных улучшениях или подделке луны, которой никогда не существовало». Современные технологии, уверен он, позволяют передавать кадры с «невиданной глубиной и реализмом».





«Именно поэтому мы создаём DetailMax Engine. Разработанный с нуля, он призван обеспечивать самые чёткие и правдивые снимки на смартфоне, используя весь потенциал вычислительной фотографии. Без чрезмерной ретуши и искажений. Стоит лишь приблизить фото — и вы поймёте, почему я уверен, что результат вам понравится», — добавил Лау.

Он также сообщил, что уже тестирует «очень ранний прототип» — вероятно, речь идёт о будущем OnePlus 15. Слухи о том, что этот смартфон выйдет без брендинга Hasselblad, ранее действительно появлялись.





Завершение партнёрства знаменует конец важной главы в истории OnePlus. До сотрудничества с Hasselblad камеры смартфонов компании часто считались второстепенными. Качество снимков оставалось неоднородным и в последующие годы, но OnePlus 13 в 2025 году был признан одним из лучших камерофонов на рынке. Такой финал можно назвать достойным завершением пятилетнего пути.

Совместная работа с Hasselblad принесла несколько заметных функций: режим XPAN, Master Mode с фирменной цветокоррекцией и виртуальные объективы для портретных снимков.





Остаётся открытым вопрос, что ждёт OPPO. Её флагманы начали выходить с брендингом Hasselblad год спустя после OnePlus. Компания пока не дала комментариев о дальнейшем сотрудничестве с производителем камер.