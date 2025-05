Nintendo прогнозирует, что новая консоль Switch 2 разойдётся тиражом 15 миллионов устройств в течение стартового периода — до конца марта 2026 года. Это сделает её одной из самых быстро продаваемых игровых систем в истории. Кроме того, компания планирует реализовать 45 миллионов игр на новую платформу за тот же период.

Эти цифры уже превзошли стартовые продажи оригинальной Switch, которая за первый год продалась чуть менее чем в 15 миллионах экземпляров. Прогнозы на Switch 2 кажутся ещё более впечатляющими на фоне релизов PlayStation 4 и PlayStation 5, каждая из которых показала результат около 7,5 миллионов за аналогичный период.

Причины осторожного прогноза и возможные риски

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава уже предупредил о вероятном дефиците поставок на фоне высокого спроса. Аналитики отмечают, что основной причиной осторожного прогноза могли стать торговые пошлины со стороны США, инициированные администрацией Дональда Трампа. Они уже повлияли на рост цен на некоторые устройства и потенциально могут ударить по всей игровой продукции.

Итоги прошедшего финансового года

По итогам года, завершившегося в марте 2025 года, Nintendo продала 10,8 миллиона консолей Switch, доведя совокупные продажи устройства до 152,1 миллиона — почти на уровне Nintendo DS (154 млн), самой продаваемой консоли компании. В текущем финансовом году Nintendo ожидает продажи только 4,5 миллиона Switch, что приблизит её к абсолютному рекорду PlayStation 2 (160 млн).

Самые продаваемые игры на Switch

На конец марта 2025 года десятка лидеров по продажам на платформе выглядит так:

Mario Kart 8 Deluxe – 68.20 млн Animal Crossing: New Horizons – 47.82 млн Super Smash Bros. Ultimate – 36.24 млн The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32.81 млн Super Mario Odyssey – 29.28 млн Pokémon Scarlet & Violet – 26.79 млн Pokémon Sword/Shield – 26.72 млн The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21.73 млн Super Mario Party – 21.16 млн New Super Mario Bros. U Deluxe – 18.25 млн

Снижение продаж и устойчивый интерес игроков

Год к году продажи консолей упали на более чем 30%, а игр — на 22%. Nintendo связывает высокий интерес прошлого года с релизами The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder. Тем не менее, количество активных пользователей платформы по-прежнему превышает 100 миллионов человек.

Продажи игр за последний год

Некоторые из наиболее заметных релизов последнего года:

Super Mario Party Jamboree — 7.48 млн

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — 4.09 млн

Paper Mario: The Thousand-Year Door — 2.10 млн

В общей сложности в отчётном году 24 игры (включая проекты сторонних издателей) преодолели рубеж в миллион проданных копий.

Будущие релизы и запуск Switch 2

На ближайшие месяцы и 2025 год у Nintendo запланированы несколько крупных релизов:

Pokémon Legends: Z-A — конец 2025 года

Metroid Prime 4: Beyond — в течение 2025 года

Выход Switch 2 назначен на 5 июня

В день старта будут доступны следующие игры:

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Аналитики: прогноз занижен, но обоснован

По мнению Натана Найду, аналитика Bloomberg, несмотря на осторожные цифры в прогнозе, шансы на успех у консоли высоки:

«Позитивные тренды предзаказов в Японии, США и других ключевых регионах показывают, что Nintendo вполне может достичь целевых 15 миллионов продаж Switch 2 раньше срока. Что касается 45 миллионов игр — при текущем составе внутрестудийных и сторонних тайтлов эта цель тоже кажется вполне реальной.»

Nintendo сохраняет осторожный подход к прогнозам на фоне глобальной нестабильности, но энтузиазм рынка и игроков говорит о высоком потенциале новой консоли.