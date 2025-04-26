Кикшеринговые сервисы России активно борются с нарушителями правил аренды электросамокатов. С начала сезона операторы оштрафовали более 26 тысяч пользователей и заблокировали доступ к услугам для 190 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Яндекс Go, Whoosh и «МТС Юрент». По сравнению с прошлым годом количество штрафов увеличилось в четыре раза, что эксперты объясняют ростом популярности электросамокатов и совершенствованием технологий для фиксации нарушений.

Какие нарушения чаще всего фиксируют кикшеринговые сервисы

По статистике операторов, около трети всех блокировок связано с использованием самокатов несовершеннолетними или передачей устройств детям. Компании отмечают, что теперь эффективнее выявляют такие случаи благодаря новым техническим решениям, анализу сотовых данных, информации от банковских сервисов, а также обращениям граждан с фото- и видеодоказательствами.

Большая часть зафиксированных нарушений — около 70% — связана с неправильной парковкой самокатов. На втором месте по распространенности — проезд через пешеходные переходы (15%), за ним следует совместное катание на одном устройстве (10%). Кроме того, кикшеринговые сервисы фиксируют случаи езды в запрещённых зонах и повреждения техники.

Как власти планируют регулировать использование электросамокатов

В начале апреля власти обсуждали возможность запрета передвижения на электросамокатах по тротуарам. Также рассматривается инициатива по изменению их правового статуса в ПДД, что может привести к ужесточению требований к эксплуатации подобной техники.