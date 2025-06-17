Новая линейка электросамокатов Segway Ninebot E3 доступна в России для предзаказа через дистрибьютора diHouse. Бюджетные модели E3 и E3 Pro ориентированы на городскую мобильность и сочетают компактность, лёгкость и функциональность.

Рост рынка персонального электротранспорта

Согласно аналитическим данным, интерес к электросамокатам в России продолжает расти. В 2024 году объём рынка кикшеринга достиг 31,1 млрд рублей, увеличившись на 39,8% по сравнению с 2023 годом. Общее количество прокатных самокатов составило 401,01 тыс. единиц, что на 20,6% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с 2020 годом, рынок вырос в 12,5 раза. Емкость рынка персональных средств индивидуальной мобильности (СИМ) эксперты оценивают примерно в полмиллиона единиц.

Особенности новой серии Ninebot E3

Модели Ninebot E3 и Ninebot E3 Pro разработаны на общей платформе с системой двойной подвески: переднее и заднее колёса оснащены эластомерными элементами, улучшающими проходимость и безопасность. Магниевая рама позволила добиться малого веса при сохранении прочности конструкции. Дополнительное удобство обеспечивает система быстрого складывания. Новая серия стала на 33% компактнее предыдущей линейки E2.

Максимальная мощность двигателя — 800 Вт, номинальная — 400 Вт, что делает модели подходящими для ежедневной городской эксплуатации. Самокаты синхронизируются с мобильным приложением Segway, где можно настраивать режимы движения, просматривать статистику поездок и управлять устройством.

Отличия моделей и технические характеристики

Основное различие между E3 и E3 Pro — в ёмкости аккумулятора. У E3 Pro она составляет 367 Вт⋅ч, тогда как у базовой версии — 275 Вт⋅ч. Это влияет на продолжительность зарядки: 7 часов у Pro и 5,5 часов у E3. Заявленный запас хода на скорости 15 км/ч — 40 км у E3 и 55 км у E3 Pro. При скорости 25 км/ч эти показатели составляют 30 км и 45 км соответственно.

Цены и производитель

Рекомендованная розничная цена Ninebot E3 — 49 990 рублей, E3 Pro — 54 990 рублей. Производитель Segway остаётся одним из лидеров рынка интеллектуальных СИМ, включая электроскутеры, велосипеды, квадроциклы и другой транспорт. Продукция компании отмечена наградами IF Design Awards, IF Gold Award, Red Dot Design Award и другими.