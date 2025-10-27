Автозавод «Велес», расположенный в портовой особой экономической зоне «Ульяновск», запустит производство грузовых машин под маркой «Ураман». Об этом проинформировал глава области, Алексей Русских. Данный проект стал возможен благодаря партнерству с китайской компанией, которая уже запустила в городе Тачэн завод по производству машинокомплектов, предназначенных для крупноузловой сборки шасси.

На начальном этапе предполагается сборка автомобилей с использованием китайских деталей, однако в перспективе планируется постепенное увеличение доли российских компонентов в производстве грузовиков и специализированной техники.

Согласно информации, предоставленной компанией «Велес», производственная мощность завода оценивается до 2000 автомобилей ежегодно. В ассортименте выпускаемой продукции заявлено 35 модификаций шасси, включая бортовые и самосвальные варианты, а также мусоровозы, автокраны и многофункциональные платформы, предназначенные для установки различного оборудования.