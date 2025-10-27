Компания Google усовершенствовала своего чат-бота Gemini, интегрировав возможность генерации презентаций. Данная функция встроена в Gemini Canvas, интерактивную рабочую среду внутри чат-бота. Чтобы создать презентацию, пользователь может указать тему или загрузить исходный материал (документ, таблицу, научную работу), и Gemini автоматически сгенерирует слайды с текстом, изображениями и визуализацией информации.

В ситуации, когда конкретный источник не принципиален, достаточно просто сформулировать тему, например: «Подготовь презентацию о солнечной энергии». Если же необходимо, чтобы искусственный интеллект опирался на определенный материал, файл можно прикрепить заранее, а затем попросить Gemini подготовить презентацию на его основе. Сгенерированные слайды будут оформлены в едином стиле с иллюстрациями и логичной структурой, и при необходимости их можно будет экспортировать в Google Slides для дальнейшей ручной доработки.

Эта функция ориентирована на учащихся, преподавателей и офисных работников, которым часто приходится готовить презентационные материалы. Google сообщает, что новая возможность уже доступна для подписчиков Gemini Pro, а пользователи бесплатной версии получат к ней доступ в течение нескольких недель. Обновление будет доступно как в персональных, так и в корпоративных аккаунтах Google Workspace.

Стоит отметить, что ранее Gemini получил способность создавать интерактивные мини-книги со сказками, иллюстрациями и звуковым сопровождением.