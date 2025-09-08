Samsung продолжает тестировать оболочку One UI 8 на базе Android 16 для серии Galaxy S25. Несмотря на планы выпустить стабильную прошивку в сентябре, компания выкатилa уже восьмую бета-версию.

Что нового в обновлении ZYI3

Прошивка с номером ZYI3 весит более 600 МБ и устраняет все известные баги, включая проблему с подтормаживанием часов на экране блокировки при его включении и выключении. Обновление уже доступно в Индии, Южной Корее, Германии и Великобритании.





Пользователи, которые установили предыдущую сборку, могут загрузить новую через меню Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить.

Сроки выхода стабильной One UI 8

Ранее Samsung выпускала по пять-шесть бета-версий перед стабильной сборкой, однако Galaxy S25 уже получил восемь. Седьмая бета вышла в конце августа, а восьмая — спустя всего десять дней. Это указывает на необходимость дополнительной оптимизации.





По утечкам, стабильный релиз One UI 8 для Galaxy S25 запланирован на 18 сентября 2025 года. Обновление для линейки Galaxy S24 должно выйти неделей позже — 25 сентября. Однако даты могут измениться: компания нередко сдвигает график, если в последнюю минуту появляются критические ошибки.