Oppo официально представила ColorOS 16 — новую оболочку на базе Android 16. Обновление приносит заметные визуальные улучшения, расширенные возможности персонализации, улучшенную работу искусственного интеллекта, а также акцент на стабильность, энергоэффективность и тесную интеграцию устройств в экосистему компании.

На данный момент Oppo объявила график распространения ColorOS 16 только для китайского рынка, но ожидается, что аналогичный план будет применён и для других стран.

Первым обновление получат флагманы серии Oppo Find N5, Find X8 и OnePlus 13 уже 30 октября 2025 года. В ноябре ColorOS 16 станет доступна для моделей Find N3, Reno14, OnePlus 12 и серии Ace 5. В декабре обновление получат Find X6, OnePlus 11 и Ace 2, а в январе 2026 года — более ранние устройства, включая Find X5 Pro, Reno12 и K12.

Главное визуальное изменение ColorOS 16 — новый дизайн Light Field Design с прозрачными элементами и текстурами, напоминающими Liquid Glass, ранее появившийся в iOS и HyperOS. Плавность анимации обеспечивается движком Luminous Rendering Engine, а улучшенный Trinity Engine оптимизирует ресурсы системы для повышения производительности и снижения энергопотребления.

Согласно данным Oppo, новая версия ОС обеспечивает 37% большую стабильность при нагрузке, снижает нагрев устройства на 4,1 градуса, улучшает энергоэффективность на 13% и ускоряет запуск приложений на 26%.





ColorOS 16 также получила обновлённый экран блокировки с новыми стилями часов, возможностью размещать их в любом месте экрана и поддержкой виджетов. Улучшены иконки и домашний экран Flux, добавлена поддержка полноэкранного Always-On Display.

Интеграция искусственного интеллекта теперь глубже — ИИ помогает в заметках, календаре и диктофоне, а функция AI Portrait Glow автоматически корректирует освещение и оттенки кожи на фото. Обновлённая система Aqua Dynamics теперь поддерживает более 110 «живых сервисов».

Также улучшено взаимодействие с другими устройствами: обновлённый O+ Connect теперь работает с компьютерами на Windows и macOS, а владельцы планшетов могут запускать до пяти приложений одновременно через новый режим зеркалирования экрана.