Долгожданное обновление голосового помощника Siri с функциями искусственного интеллекта, впервые анонсированное ещё в июне 2024 года, вновь столкнулось с задержками. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не успевает выпустить все запланированные возможности в мартовском обновлении iOS 26.4 и вынуждена распределить их на последующие релизы вплоть до iOS 27 в сентябре.

Причиной переноса стали проблемы, выявленные в ходе внутреннего тестирования в последние недели. Источники, знакомые с проектом, сообщают, что новая Siri на архитектуре Linwood (работающая на Apple Foundation Models с интеграцией Google Gemini) не всегда корректно обрабатывает запросы, а время отклика на некоторые команды превышает ожидаемые показатели. Тестировщики также зафиксировали сбои при управлении приложениями в сложных сценариях, ошибки точности распознавания и даже преждевременное прерывание пользователей при быстрой речи. В некоторых случаях система переключалась на существующую интеграцию с ChatGPT вместо использования новых механизмов Apple.

Теперь Apple рассматривает возможность выпуска обновлённой Siri в несколько этапов:

• iOS 26.4 (март 2026) — базовые улучшения, возможно, предварительная версия с уведомлением о незавершённом статусе;

• iOS 26.5 (май 2026) — расширенные функции обработки персонального контекста;





• iOS 27 (сентябрь 2026) — полноценная реализация сложных действий в приложениях и сквозного контекста.

Внутренние сборки уже содержат специальный переключатель для доступа к «предварительным» версиям некоторых функций, что указывает на возможное появление предупреждений для пользователей о неполной готовности отдельных возможностей.

Напомним, что Apple анонсировала «новую эру Siri» на WWDC 2024, обещая помощника, способного понимать содержимое экрана, обращаться к релевантным пользовательским данным и выполнять многошаговые задачи между приложениями. Эти возможности должны были стать ключевым отличием от конкурентов, таких как Google Assistant и ChatGPT с голосовым режимом.

Несмотря на технологическое партнёрство с Google (использование моделей Gemini) и собственные разработки в области приватного ИИ, Apple сталкивается с классической проблемой: обеспечение надёжности и скорости работы «на устройстве» в сочетании со сложными сценариями. Компания традиционно предпочитает задерживать релизы, чем выпускать сырые функции, однако двухлетнее ожидание с момента анонса начинает испытывать терпение пользователей и разработчиков.

Официальные представители Apple подтверждают, что обновлённая Siri выйдет в 2026 году, но признают поэтапный характер внедрения. Полноценная версия с заявленными возможностями ожидается лишь к выходу iOS 27 этой осенью.