Корпорация официально объявила о разработке Android 17 и анонсировала скорое появление первой публичной бета-версии операционной системы. Релиз может состояться уже в феврале или марте 2026 года, а финальная стабильная сборка ожидается в июне 2026 года.

Первая сборка сразу получит статус Beta 1, минуя этап Developer Preview

Базой послужит Android 16 QPR3 с улучшениями стабильности и производительности

Владельцы Google Pixel получат обновление автоматически при участии в бета-программе

Изменения в цикле разработки новой версии

Google выпустила Android 16 QPR3 Beta 2.1 для смартфонов Pixel — это финальная сборка на базе текущей операционной системы. Компания подтвердила переход к работе над следующим поколением платформы и изменила традиционную схему тестирования.

В прошлые годы разработка новых версий Android начиналась с выпуска сборок Developer Preview (для Android 16 таких было две), после чего стартовало публичное бета-тестирование. В этом году корпорация отказалась от предварительного этапа: первая доступная сборка Android 17 сразу получит маркировку Beta 1.

Технические особенности и планы распространения

Согласно заявлению Google, Android 17 Beta 1 создана на основе платформенного релиза Android 16 QPR и включает последние исправления ошибок, улучшения стабильности и производительности. Ранее появлявшиеся утечки указывали на добавление нескольких новых функций и расширение игровых возможностей платформы. Полная картина изменений станет известна после публикации первой бета-версии.

Традиционно первыми обновление получат пользователи устройств Google Pixel. Владельцы смартфонов, которые используют Android 16 QPR3 Beta 2.1 и остаются участниками программы Android Beta Program, автоматически получат Android 17 Beta 1. Для отказа от бета-обновления необходимо выйти из программы тестирования.





Смартфоны других производителей получат доступ к бета-версии Android 17 через несколько недель после релиза для линейки Pixel. Стабильная финальная сборка операционной системы должна выйти приблизительно в июне 2026 года.