Компания Google начала распространение обновления Android 16 QPR3 Beta 2.1 для совместимых смартфонов Pixel и одновременно подтвердила, что первая бета-версия Android 17 выйдет уже в ближайшее время.

В сообщении на Reddit Google заявила, что Android 17 Beta 1 скоро станет доступна пользователям и будет включать исправления ошибок, а также улучшения производительности и общей стабильности системы. Участники программы Android Beta получат обновление автоматически сразу после начала распространения.

Согласно информации прошлого года, Android 17 имеет внутреннее кодовое название Cinnamon Bun. Пользователям, которые не планируют устанавливать бета-версию Android 17, рекомендуется уже сейчас выйти из программы тестирования. Чтобы сделать это без потери данных, необходимо отказаться от участия, проигнорировать обновление с пометкой «Downgrade» и дождаться стабильного публичного релиза Android 16 QPR3.

Если же установить Android 17 beta, а затем решить выйти из бета-программы без сброса устройства, придётся дождаться окончания всего цикла тестирования, которое ожидается примерно в июне.

Стабильная версия Android 17, по предварительным данным, выйдет во втором квартале 2026 года. Обновление принесёт ряд улучшений, новые игровые функции и дополнительные системные доработки.



