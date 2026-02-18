Компания Google объявила даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2026. Мероприятие состоится 19 и 20 мая, а часть ключевых докладов и сессий, включая традиционное открывающее выступление с основными анонсами, будет доступна для бесплатного просмотра в прямом эфире.

Хотя Google I/O в первую очередь ориентирована на разработчиков, именно на этой конференции обычно впервые рассказывают о крупных грядущих изменениях в Android, которые в итоге затрагивают десятки миллионов пользователей. В этом году также ожидается большое количество новостей, связанных с развитием искусственного интеллекта Google, включая дальнейшие планы по развитию платформы Gemini.

Как и в предыдущие годы, Google раскрыла даты конференции после того, как достаточное количество пользователей прошли специальную головоломку на сайте I/O. В версии 2026 года этот интерактив состоит из нескольких »сборок»-миниигр, и все они так или иначе используют Gemini.

See you all at Google I/O starting May 19th! https://t.co/KgNKbb3nMu pic.twitter.com/OD6x3IYtTi — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 17, 2026

Первая из них представляет собой мини-гольф, где виртуальный кэдди на базе Gemini даёт максимально нейтральные и осторожные советы. Вторая игра — это нонограмма, знакомая поклонникам Picross: игроку нужно логически заполнять сетку, чтобы в итоге получить изображение. В этом случае Gemini используется для генерации практически бесконечного количества игровых полей.

Оставшиеся три мини-игры называются Word Wheel, Super Sonicbot и Stretchy Cat. Word Wheel задействует Gemini 3 для автоматического создания уровней. В Super Sonicbot Gemini отвечает за механику с микрофоном, где уровень шума влияет на высоту полёта Android-бота. Stretchy Cat, в свою очередь, использует Gemini 3 в роли »дизайнера уровней», который балансирует сложность и игровые механики, обеспечивая бесконечный геймплей.



