Уже почти наступило время Google I/O, и, по словам представителей компании, в этом году на выставке разработчики программного обеспечения познакомятся с «новейшими инструментами для разработчиков и узнают, как они стимулируют инновации и улучшают рабочий процесс для максимальной продуктивности». И, хотя основные моменты презентации уже известны, зрители всегда могу ожидать каких-нибудь сюрпризов. Есть вероятность узнать чуть больше об Android 16, Android XR, а также о множестве обновлений для Google Gemini, Project Astra и других.

Когда пройдет мероприятие

Google I/O обычно проходит в мае каждого года, хотя конкретной даты — нет. Google любит начинать мероприятие с ключевого доклада, и этот год не будет исключением.

Компания подтвердила, что I/O 2025 будет проходить в Shoreline Amphitheater в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Мероприятие начнется с Google Keynote во вторник, 20 мая, в 20:00 по Мск, которое будет транслироваться в прямом эфире, за которым последует Developer Keynote. Сессии для разработчиков будут проходить в течение 20 и 21 мая.

Основные моменты

Вот все, что можно увидеть на Google I/O 2025. Некоторые из слухов вполне могут быть представлены, но это лишь предположение. Точную программу презентации мы сможем узнать непосредственно во время самой презентации.

Android 16

Android 16 будет выпущен совсем скоро, поэтому велика вероятность того, что на Google I/O 2025 мы увидим анонс новейшей ОС. Бета-версия 3 уже запущена, и уже протестированы новые функции: уведомления с обновлением в реальном времени, обмен звуком по Bluetooth LE через Auracast, функция «охлаждения уведомлений» (помогает пользователям отрегулировать поток входящих уведомлений) и адаптивная частота обновления.

Google также представляет приоритетные режимы, добавляя больше контроля и настроек в режим «Не беспокоить». Вы сможете создавать собственные режимы, каждый из которых будет иметь свои правила, значок и название — например, режим сна, который переводит все уведомления в беззвучный режим. Также можно будет увидеть обновления в управлении камерой и небольшие изменения в функциональности и здоровья.

Android 16 для телевизоров

Google также упомянула, что разработчикам следует подготовиться к выходу Android 16 для ТВ.

Material 3 Expressive

Компания собирается анонсировать Material 3 Expressive, новейшую эволюцию Material Design 3. По всей видимости, это «будущее UX-дизайна Google», в котором появятся новые рекомендации и «эмоциональные паттерны дизайна». Это означает более интересные переходы и анимации для улучшения взаимодействия, а также больше возможностей для визуальной настройки.

Дата выхода WearOS 5.1

Мы вряд ли увидим запуск WearOS 6 на Google I/O, поскольку компания обычно выпускает последнюю версию WearOS в июле, если придерживается опыта прошлых лет. WearOS 5 вышла в июле 2024 года, поэтому можно ожидать, что WearOS 6 появится через несколько месяцев.

WearOS 5.1, которая в настоящее время доступна на Pixel Watch, Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3, может получить анонс даты выхода, привнося некоторые новые функции и улучшения в стабильности работы.

Улучшения/дополнения Google Gemini

Презентация, вероятно, будет в значительной степени сфокусирована на искусственном интеллекте и Google Gemini, с рядом обновлений и анонсов.

Gemini в автомобиле

Gemini, вероятно, появится на автомобильной платформе Google, через Android Auto, и на презентации есть шанс узнать об этом немного больше. Сессия для разработчиков также будет посвящена новым автомобильным приложениям.

Gemini Nano и интеграции

Мы также ожидаем обновления Gemini Nano, модели искусственного интеллекта, которая работает непосредственно на устройствах, таких как OnePlus 13, а также обновления функций и интеграций Gemini.

Проект Астра

На прошлогодней Google I/O нам представили Project Astra — ИИ-помощника нового поколения, который может получать информацию из реального мира и реагировать на то, что видит. Поэтому кажется вероятным, что на мероприятии в этом году мы увидим некоторые обновления ассистента — хотя стоит немного подождать и посмотреть, что это будут за обновления.

Android XR

Также не терпится узнать больше об Android XR, новой ОС для очков и гарнитур XR. О гарнитуре Samsung Project Moohan стало известно на выставке Galaxy Unpacked в январе. Samsung намекнула, что мы сможем узнать о ней чуть больше больше, разработанной в сотрудничестве с Google и Qualcomm, позже в этом году. Так что, скорее всего, мы узнаем больше об Android XR на Google I/O 2025 через несколько недель. Возможно, мы также узнаем и о том, какие еще устройства могут использовать Android XR.

Новые устройства

Google I/O 2024 состоялся вскоре после презентации Pixel 8a, хотя на самом мероприятии не был представлен сам смартфон. Похоже, эта тенденция сохранится и на Google I/O 2025, поэтому мы не ожидаем ничего нового в аппаратной части — но можем быть удивлены.

В преддверии Google I/O 2025 мы уже увидели Pixel 9a, а серия Pixel 10 ожидается в августе. Среди других устройств, которые можно увидеть в этом году, — Pixel Watch 4, которые могут появиться вместе с Pixel 10, продолжение серии Pixel Buds A, новое устройство Nest и возможная замена Chromecast.