Google I/O 2025
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Уже почти наступило время Google I/O, и, по словам представителей компании, в этом году на выставке разработчики программного обеспечения познакомятся с «новейшими инструментами для разработчиков и узнают, как они стимулируют инновации и улучшают рабочий процесс для максимальной продуктивности». И, хотя основные моменты презентации уже известны, зрители всегда могу ожидать каких-нибудь сюрпризов. Есть вероятность узнать чуть больше об Android 16, Android XR, а также о множестве обновлений для Google Gemini, Project Astra и других.

Содержание
1. Когда пройдет мероприятие
2. Основные моменты
2.1. Android 16
3. Улучшения/дополнения Google Gemini
3.1. Gemini в автомобиле
3.2. Gemini Nano и интеграции
3.3. Проект Астра
3.4. Android XR
3.5. Новые устройства

Когда пройдет мероприятие

Google I/O 2025

Google I/O обычно проходит в мае каждого года, хотя конкретной даты — нет. Google любит начинать мероприятие с ключевого доклада, и этот год не будет исключением.

Компания подтвердила, что I/O 2025 будет проходить в Shoreline Amphitheater в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Мероприятие начнется с Google Keynote во вторник, 20 мая, в 20:00 по Мск, которое будет транслироваться в прямом эфире, за которым последует Developer Keynote. Сессии для разработчиков будут проходить в течение 20 и 21 мая.

Основные моменты

Вот все, что можно увидеть на Google I/O 2025. Некоторые из слухов вполне могут быть представлены, но это лишь предположение. Точную программу презентации мы сможем узнать непосредственно во время самой презентации.

Android 16

Google I/O 2025

Android 16 будет выпущен совсем скоро, поэтому велика вероятность того, что на Google I/O 2025 мы увидим анонс новейшей ОС. Бета-версия 3 уже запущена, и уже протестированы новые функции: уведомления с обновлением в реальном времени, обмен звуком по Bluetooth LE через Auracast, функция «охлаждения уведомлений» (помогает пользователям отрегулировать поток входящих уведомлений) и адаптивная частота обновления.

Google также представляет приоритетные режимы, добавляя больше контроля и настроек в режим «Не беспокоить». Вы сможете создавать собственные режимы, каждый из которых будет иметь свои правила, значок и название — например, режим сна, который переводит все уведомления в беззвучный режим. Также можно будет увидеть обновления в управлении камерой и небольшие изменения в функциональности и здоровья.

Android 16 для телевизоров

Google также упомянула, что разработчикам следует подготовиться к выходу Android 16 для ТВ.

Material 3 Expressive

Компания собирается анонсировать Material 3 Expressive, новейшую эволюцию Material Design 3. По всей видимости, это «будущее UX-дизайна Google», в котором появятся новые рекомендации и «эмоциональные паттерны дизайна». Это означает более интересные переходы и анимации для улучшения взаимодействия, а также больше возможностей для визуальной настройки.

Дата выхода WearOS 5.1

Google I/O 2025

Мы вряд ли увидим запуск WearOS 6 на Google I/O, поскольку компания обычно выпускает последнюю версию WearOS в июле, если придерживается опыта прошлых лет. WearOS 5 вышла в июле 2024 года, поэтому можно ожидать, что WearOS 6 появится через несколько месяцев.

WearOS 5.1, которая в настоящее время доступна на Pixel Watch, Pixel Watch 2 и Pixel Watch 3, может получить анонс даты выхода, привнося некоторые новые функции и улучшения в стабильности работы.

Улучшения/дополнения Google Gemini

Презентация, вероятно, будет в значительной степени сфокусирована на искусственном интеллекте и Google Gemini, с рядом обновлений и анонсов.

Gemini в автомобиле

Gemini, вероятно, появится на автомобильной платформе Google, через Android Auto, и на презентации есть шанс узнать об этом немного больше. Сессия для разработчиков также будет посвящена новым автомобильным приложениям.

Gemini Nano и интеграции

Мы также ожидаем обновления Gemini Nano, модели искусственного интеллекта, которая работает непосредственно на устройствах, таких как OnePlus 13, а также обновления функций и интеграций Gemini.

Проект Астра

Google I/O 2025

На прошлогодней Google I/O нам представили Project Astra — ИИ-помощника нового поколения, который может получать информацию из реального мира и реагировать на то, что видит. Поэтому кажется вероятным, что на мероприятии в этом году мы увидим некоторые обновления ассистента — хотя стоит немного подождать и посмотреть, что это будут за обновления.

Android XR

Google I/O 2025

Также не терпится узнать больше об Android XR, новой ОС для очков и гарнитур XR. О гарнитуре Samsung Project Moohan стало известно на выставке Galaxy Unpacked в январе. Samsung намекнула, что мы сможем узнать о ней чуть больше больше, разработанной в сотрудничестве с Google и Qualcomm, позже в этом году. Так что, скорее всего, мы узнаем больше об Android XR на Google I/O 2025 через несколько недель. Возможно, мы также узнаем и о том, какие еще устройства могут использовать Android XR.

Новые устройства

Google I/O 2025

Google I/O 2024 состоялся вскоре после презентации Pixel 8a, хотя на самом мероприятии не был представлен сам смартфон. Похоже, эта тенденция сохранится и на Google I/O 2025, поэтому мы не ожидаем ничего нового в аппаратной части — но можем быть удивлены.

В преддверии Google I/O 2025 мы уже увидели Pixel 9a, а серия Pixel 10 ожидается в августе. Среди других устройств, которые можно увидеть в этом году, — Pixel Watch 4, которые могут появиться вместе с Pixel 10, продолжение серии Pixel Buds A, новое устройство Nest и возможная замена Chromecast.

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