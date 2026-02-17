Серия Tecno Camon 50 должна была дебютировать на MWC в следующем месяце, однако модели Camon 50 и Camon 50 Pro уже официально представлены в ряде африканских стран. Смартфоны получили схожие характеристики, но версия Pro выделяется изогнутым экраном и телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом.

Tecno Camon 50 Pro оснащён изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. В экран встроены 32-мегапиксельная фронтальная камера и оптический сканер отпечатков пальцев. Обычный Camon 50 предлагает те же параметры экрана, селфи-камеру и подэкранный сканер, но использует плоскую панель вместо изогнутой.

Обе модели работают на чипсете Helio G200 Ultimate от MediaTek и оснащаются 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Основная камера у обоих смартфонов — 50 Мп с оптической стабилизацией, эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и сенсором Sony LYT700C формата 1/1,56». Также присутствует 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 14 мм и диафрагмой f/2.2. Camon 50 Pro дополнительно получил 50-мегапиксельный телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным оптическим зумом.

Смартфоны работают под управлением HiOS 16 на базе Android 16 и поддерживают фирменный набор ИИ-функций Tecno. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6 150 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлена защита корпуса по стандартам IP69K, IP69 и IP68.





Серия Tecno Camon 50 доступна в цветах Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist и Mint Cream. Модель Camon 50 Pro предлагается в тех же расцветках, а также в дополнительном цвете Ethereal Blue.

Стоимость Tecno Camon 50 составляет 37 500 кенийских шиллингов (около 290 долларов США), а цена Camon 50 Pro начинается с 44 000 шиллингов (примерно 341 доллар). Оба смартфона уже появились в ассортименте онлайн-ритейлеров в Кении.