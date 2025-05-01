Согласно отчету Bloomberg, рекламная сеть Google AdSense начала показывать рекламу во время взаимодействия пользователей с некоторыми сторонними чат-ботами на основе искусственного интеллекта ранее в этом году.

По информации анонимных источников, внедрение этой функции стало возможным благодаря успешным тестам, проведенным с AI-стартапами iAsk и Liner. Представитель Google отметил: «AdSense for Search доступен для веб-сайтов, которые хотят отображать релевантную рекламу в рамках взаимодействия с ИИ».

Этот шаг является частью стратегии Google по использованию растущей популярности чат-ботов, таких как OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude и Perplexity, которые все чаще используются пользователями для поиска информации и получения ответов на распространенные вопросы. Интеграция рекламы в эти взаимодействия позволяет Google не только извлечь выгоду из новых тенденций, но и справиться с потенциальными вызовами, связанными с развитием технологий.

Компания активно инвестирует в инструменты и продукты искусственного интеллекта, постоянно обновляя свои предложения с помощью расширенных языковых моделей и регулярных обновлений приложений Gemini. В конце прошлого года Google также начала показывать рекламу в своих AI-сводках (AI Overviews) по определенным поисковым запросам.

На данный момент Google не предоставила комментариев по поводу этого нововведения.