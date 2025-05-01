Илон Маск продолжает возглавлять Tesla — вопреки появившейся в СМИ информации о его возможной замене.

Компания официально опровергла слухи о том, что совет директоров якобы начал искать нового генерального директора. В заявлении, опубликованном в соцсети X, Tesla прямо назвала такую информацию «абсолютной ложью». Также уточняется, что соответствующий комментарий был предоставлен журналистам ещё до выхода спорной статьи.

Илон Маск жёстко высказался по этому поводу, написав: «The Wall Street Journal дискредитирует журналистику».

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявила, что Маск по-прежнему занимает пост CEO, и совет полностью уверен в его способности реализовать амбициозную стратегию роста компании.

Поводом для публикации WSJ якобы стали внутренние обсуждения в компании на фоне падения акций Tesla. Однако в официальном заявлении эти сведения были решительно опровергнуты.