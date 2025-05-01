Совет директоров Tesla начал формальный процесс поиска нового генерального директора компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Причиной стали снижение прибыли, падение стоимости акций и растущее недовольство инвесторов тем, что Илон Маск, по их мнению, отвлечён на политику и работу в правительственных структурах.

Маска просят вернуться к Tesla

По информации издания, члены совета обратились к нескольким рекрутинговым агентствам, чтобы начать процесс подбора кандидатов на пост главы Tesla. Хотя официально Маск всё ещё занимает должность CEO, инсайдеры отмечают, что вопрос его преемника обсуждается всерьёз.

Во время одной из недавних встреч с Маском, члены совета призвали его уделять больше внимания компании, а не своей работе в новом правительственном органе — Департаменте эффективности государственного управления США (DOGE). По словам источников, Маск согласился с этой позицией, но неизвестно, знает ли он о начавшемся процессе подбора замены.

Что такое DOGE и почему он отвлекает Маска?

DOGE — это структура, созданная по инициативе президента США Дональда Трампа для реформирования и сокращения бюрократии в федеральных агентствах. Маск играет в нём одну из ключевых ролей. Цель департамента — борьба с неэффективностью и бесконтрольными тратами в органах власти.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявлял, что DOGE выявил миллиарды долларов «шокирующих» правительственных расходов, не согласованных с Конгрессом.

Однако участие Маска в политике вызывает всё больше вопросов со стороны акционеров Tesla, особенно на фоне:

падения доходов и прибыли компании ,

, снижения стоимости акций ,

, усиленной конкуренции со стороны китайских производителей EV ,

, и внутренней нестабильности в руководстве Tesla.

Что будет дальше?

Пока неясно, планирует ли Маск действительно покинуть пост CEO Tesla или речь идёт лишь о поиске потенциального преемника на будущее. Сам Маск публично не комментировал ситуацию. Однако если процесс завершится сменой руководства, это станет одним из самых значимых поворотов в истории компании за последнее десятилетие.