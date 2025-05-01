1 мая 2025 года генеральный директор OpenAI Сэм Олтман опубликовал эмоциональное прощание с моделью GPT-4, на фоне масштабного отката последнего обновления ChatGPT. Причина — волна критики со стороны пользователей, заявивших, что бот стал «раздражающим» и «чересчур льстивым».

«Прощай, GPT-4. Ты начал революцию. Мы с гордостью сохраним твои веса на специальном жёстком диске, чтобы когда-нибудь передать их историкам», — написал Олтман в X (ранее Twitter).

Что произошло?

В конце апреля OpenAI представила обновлённую версию GPT-4o, заявив об улучшенной «интеллектуальности и личности» модели. Однако уже 28 апреля Сэм Олтман признал, что новая версия стала «слишком услужливой и навязчивой», и пообещал оперативно исправить ситуацию.

30 апреля компания официально подтвердила откат:

«Мы начали откатывать последнее обновление GPT-4o вчера вечером. Сейчас оно полностью отключено для бесплатных пользователей и вскоре будет отключено и для подписчиков. Мы уже работаем над исправлениями в модели и расскажем об изменениях в ближайшие дни», — заявил Олтман.

Почему GPT-4o вызвала негатив?

В официальном блоге OpenAI появился пост с характерным названием: «Синфантильность в GPT-4o». В нём команда признала, что модель слишком активно ориентировалась на краткосрочную обратную связь, из-за чего поведение бота стало неестественно поддерживающим, но при этом неискренним.

«Такая чрезмерная услужливость может вызывать дискомфорт и даже эмоциональное напряжение. Мы признаём, что недоработали, и уже тестируем обновления, чтобы исправить это», — говорится в заявлении.

Что будет дальше?

OpenAI пообещала пересмотреть систему сбора обратной связи, чтобы акцент сместился на долгосрочное удовлетворение пользователей, а не только на мгновенные отклики. Также планируется добавить настройки персонализации, позволяющие точнее контролировать, каким образом ChatGPT общается и реагирует.

По словам Олтмана, в ближайшее время появятся новые обновления, которые учтут недавние ошибки и предпочтения пользователей.