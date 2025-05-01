Google начала развёртывание новой функции «Отписаться» (Unsubscribe) в приложении Google Messages, которая поможет пользователям избавиться от нежелательных сообщений от бизнеса — как через обычные SMS, так и через RCS-чаты. Новая опция уже появилась у части пользователей в стабильной версии приложения(версия 20250409_01_RC00).

Где работает функция отписки?

Функция «Отписаться» применяется в двух основных случаях:

RCS-сообщения от бизнеса (в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Индии, Испании и Мексике)

(в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Индии, Испании и Мексике) SMS/MMS-сообщения в США от коротких номеров (5–6 цифр) или буквенно-цифровых отправителей

Кнопка может отображаться внизу окна чата, над полем ввода текста, либо в выпадающем меню переписки(три точки в верхнем правом углу).

Как это работает?

После нажатия на «Отписаться» появляется всплывающее окно с вопросом «Почему вы отписываетесь?». Возможные причины:

Не подписывался(ась)

Слишком много сообщений

Больше не интересно

Спам

Другое

Если пользователь выбирает «Спам», появляется возможность дополнительно пожаловаться на отправителя.

Затем Google Messages автоматически отправляет сообщение «STOP» от вашего имени. Это стандартный механизм отказа от рассылки, применяемый во многих странах. После этого вы не должны получать несущественные сообщения от данного отправителя.

Но есть нюанс:

Вы всё ещё можете получать важные и запрошенные уведомления — например, одноразовые пароли, посадочные талоны, подтверждения отписки и прочие сервисные сообщения.

Если бизнес не сможет выполнить отписку из-за настроек вашей учётной записи, он может перенаправить вас в личный кабинет, где можно будет отключить уведомления вручную.

Можно ли подписаться обратно?

Да. Если вы передумали, то в том же меню (три точки) появится опция «Подписаться» (Subscribe) — с её помощью можно восстановить получение сообщений от компании.