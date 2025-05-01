Компактный флагман OnePlus 13T официально поступил в продажу в Китае 30 апреля — и моментально стал хитом. По словам президента OnePlus China Луиса Ли, смартфон разошёлся с невероятной скоростью: всего за первые 10 минут бренд заработал более 200 миллионов юаней, что эквивалентно $27,6 миллиона.

Рекордные продажи в первые часы

Несмотря на скромную презентацию 24 апреля, реакция рынка превзошла ожидания. Всего через два часа после начала продаж OnePlus 13T превзошёл дневной план продаж бренда. Ли отметил, что модель стала самой продаваемой в своём ценовом сегменте (от 3000 до 4000 юаней, или $410–550) среди всех компактных флагманов последних лет.

Особый интерес к смартфону подогревает ценовая политика: с учётом субсидий от государства базовая версия обойдётся китайским покупателям всего в 2899 юаней (около $400). Это делает OnePlus 13T одним из самых доступных решений с топовыми характеристиками.

Цены и версии OnePlus 13T

На выбор предлагается сразу пять конфигураций:

12 ГБ + 256 ГБ — 3399 юаней (~$465)

12 ГБ + 512 ГБ — 3799 юаней (~$520)

16 ГБ + 256 ГБ — 3599 юаней (~$492)

16 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (~$547)

16 ГБ + 1 ТБ — 4499 юаней (~$616)

Что под капотом: характеристики OnePlus 13T

Смартфон получил 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1600 нит в стандартном режиме и до 4500 нит пиковой. Для защиты зрения реализовано ШИМ-приглушение с частотой 3840 Гц.

В основе устройства — флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite, дополненный оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. За автономность отвечает батарея на 6260 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Камеры тоже на уровне:

Основной сенсор: 50 Мп Sony IMX906 с оптической стабилизацией

Телефото: 50 Мп, 2-кратный зум, также с OIS

Фронтальная камера: 16 Мп

Кроме того, OnePlus оснастила 13T физической клавишей на корпусе, функции которой пока не раскрыты полностью. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

OnePlus 13S: почти близнец, но для Индии

Параллельно бренд готовится представить OnePlus 13S для индийского рынка. Он получит тот же экран, тот же процессор Snapdragon 8 Elite и схожий дизайн. Упор сделан на локализацию: смартфон выйдет в новых расцветках — чёрный Black Velvet и розовый Pink Satin. По всей видимости, модель не появится в Европе или США, оставаясь эксклюзивом для Азии.