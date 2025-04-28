Лето уже не за горами, а значит, Голливуд готов выпустить в прокат крупнобюджетные фильмы, которые будут собирать кассу. С мая по сентябрь зрителей ждут захватывающие и интересные фильмы, которые можно будет посмотреть вместе с друзьями и семьей.

Хотя в 2025 году уже вышли несколько лучших фильмов, многие из потенциальных хитов них были припасены для летнего сезона. В ближайшие месяцы кинозрителям стоит обратить внимание на эти фильмы — от блокбастеров, таких как «Супермен», до новых кинокартин, таких как «Элио».

Громовержцы* — 2 мая 2025 года

В этом фильме КВМ Баки Барнс, Елена Белова и несколько других бывших злодеев Marvel объединятся, чтобы спасти мир от сверхмощного Часового после неудачной миссии «черных оперативников».

Несмотря на то, что фильмы Marvel в последнее время не всегда удаются, кинокартина «Громовержцы*» позиционирует себя как мрачный и уникальный кроссовер, в центре которого находятся самые спорные герои Земли. В целом, кажется, что этот супергеройский фильм может дать MCU волшебный пинок к развитию, в котором он нуждается в преддверии «Мстителей: Судный день».

Миссия невыполнимая: Финальная расплата — 23 мая 2025 года

Эта масштабная серия шпионских фильмов завершит историю, начатую в «Миссия невыполнима» 1996 года и, возможно, историю Итана Ханта (Том Круз). Итан и его команда продолжают поиски и уничтожение искусственного интеллекта «Сущность», и «Финальная расплата» обещает стать огромным, эмоциональным приключением, в котором будет еще больше захватывающего экшена и смертельных трюков.

Несмотря на то, что предыдущий фильм франшизы провалился в прокате, «Миссия невыполнима» остается одной из самых популярных кинофраншиз в мире, а значит, многочисленные зрители наверняка решат купить билет на последнюю часть.

Балерина — 6 июня 2025 года

После того, как «Джон Уик 4» оставил франшизу на высоком уровне, спин-офф продолжит расширять вселенную, следуя за новой наемной убийцей (Ана де Армас), ищущей мести за смерть своего отца.

Хотя Киану Ривз не будет играть главную роль в этом спин-оффе, Ана де Армас доказала, что способна возглавить этот крупнобюджетный блокбастер. «Балерина» должна продолжить серию тщательных, леденящих кровь экшенов и потрясающих воображение образов, которые сделали франшизу современным и вполне узнаваемым боевиком.

Жизнь Чака — 6 июня 2025 года

Фильм «Жизнь Чака», основанный на новелле Стивена Кинга, рассказывает об эмоциональной жизни Чарльза Кранца (Том Хиддлстон), кульминацией которой становится появление таинственного рекламного щита, поздравляющего его с 39-летием. Поскольку «Жизнь Чака» является экранизацией Кинга, само собой разумеется, что фильм привлек к себе большое внимание. После премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году, где картина получила приз «Выбор народа», фильм получил массу положительных отзывов.

Несмотря на то, что режиссер Майк Флэнаган отошел от своего традиционного стиля ужасов, который он продемонстрировал в таких классических фильмах, как «Доктор Сон» и «Приведение в Хилл-Хаус», он, по сообщениям, сделал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга.

Элио — 20 июня 2025 г.

И снова Disney и Pixar вместе отправляются на последний рубеж, только на этот раз за мальчиком (Йонас Кибреаб), которого похищают инопланетяне, приняв его за посла Земли, и он попадает в странную и удивительную Коммуниверс.

Поскольку Pixar впервые исследует мир разумных инопланетян, «Элио» уже продемонстрировал яркую и фантазийную историю в своих трейлерах, показав студию в ее самом креативном виде. После того как «Головоломка 2» побила рекорды кассовых сборов, кинокомпания снова готова покорить сердца зрителей своим новым ярким мультфильмом.

28 лет спустя — 20 июня 2025 года

Спустя 20 лет после воскрешения зомби-франшизы «28 дней спустя» режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд вернулись с долгожданным сиквелом. Фильм «28 лет спустя» расскажет о группе людей в изолированной общине, которые пытаются выжить в борьбе с зараженными спустя десятилетия после того, как вирус «Ярость» уничтожил человечество.

Захватывающий трейлер фильма навеял мысли о том, что сиквел будет мрачным, масштабным и насыщенным зомби-эпосом, что дает зрителям еще больше поводов для предвкушения.

Мир Юрского периода: Возрождение — 2 июля 2025 года

Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение», снятый Гаретом Эдвардсом («Создатель»), рассказывает об экспедиции в старую лабораторию Парка Юрского периода для восстановления ДНК динозавров, где несколько мутировавших динозавров угрожают тем, кто осмелится ступить на их остров. Казалось, что франшиза «Мир Юрского периода» исчерпала себя после выхода третьего фильма, но, учитывая ее огромную популярность, было практически гарантировано, что люди выстроятся в очередь за продолжением.

Тем не менее кажется, что «Возрождение мира Юрского периода» может подарить зрителям новое, но хорошо знакомое приключение, благодаря звездному составу и новым чудовищным динозаврам.

Супермен — 11 июля 2025 года

«Супермен» представит нового Человека из стали от DC, который борется с Лексом Лютором и другими угрозами, спасая жителей Земли. Супермен — один из самых популярных и влиятельных персонажей во всей фантастике, поэтому многие присматриваются к новой интерпретации героя. Трейлеры к фильму представили много интересного для поклонников фильмов о Супермене Ричарда Доннера и Зака Снайдера, хотя ненавистники отчаянно пытаются найти повод для того, чтобы обрушить на этот фильм весь накопившейся у них негатив еще до выхода кинокартины.

От успеха «Супермена» зависит очень многое, ведь он может сделать или сломать новую вселенную DC. Однако режиссер Джеймс Ганн уже не раз доказывал, что он мастер снимать фильмы о супергероях, поэтому этот фильм — самый ожидаемый.

Фантастическая четверка: Первые шаги — 25 июля 2025 года

КВМ наконец-то представит свою новую версию Фантастической четверки в этом космическом эпике. Действие фильма происходит за пределами Священной временной шкалы, и «Фантастическая четверка: Первые шаги» расскажет о том, как Первая семья Marvel пытается защитить свою версию Земли от поглощения Галактусом.

Режиссер Мэтт Шакман уже успел завоевать авторитет в Marvel, сняв все эпизоды хитового шоу Disney+ «ВандаВижн». Поскольку в фильме обещают представить таких культовых персонажей, как Галактус, Серебряный Серфер и Доктор Дум, последний из которых станет следующим главным злодеем MCU, этот блокбастер обещает стать самым захватывающим фильмом Marvel.

Голый пистолет — 1 августа 2025 года

Актер Лиам Нисон берет на себя роль детектива Фрэнка Дребина (младшего) в качестве нового лица франшизы «Голый пистолет». Учитывая прославленное наследие оригинального «Голого пистолета», этой перезагрузке предстоит многое сделать в 2025 году. Однако режиссер Акива Шаффер («Одинокий остров») и продюсер Сет Макфарлейн («Гриффины») знают, что нужно делать.

Тизер «Голого пистолета» демонстрирует уморительный мета- и слэпстик-юмор, благодаря которому фильмы Лесли Нильсена стали столь любимыми. Кроме того, Лиам Нисон в полной мере проявил себя как звезда боевиков и комедийный актер, что делает этот фильм обязательным к просмотру любителям такого жанра.