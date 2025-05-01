На фоне слухов о сверхтонких флагманах от Apple и Samsung китайский бренд Oppo также вступает в гонку за титул самого изящного смартфона. Компания разрабатывает устройство, которое станет прямым конкурентом будущих iPhone 17 Air и Galaxy S25 Edge, утверждает надёжный инсайдер Digital Chat Station.

Конкуренция обостряется: iPhone 17 Air и Galaxy S25 Edge на подходе

Samsung, по слухам, представит Galaxy S25 Edge с толщиной всего 5,84 мм уже 13 мая. Это попытка опередить Apple, чей iPhone 17 Air выйдет ближе к осени и также сделает ставку на ультратонкий корпус.

Не желая оставаться в стороне, китайские производители активно включаются в игру. Oppo, уже продвигающая свои серии Reno и Find X как альтернативу iPhone, готовит свой ответ.

Что известно об ультратонком флагмане Oppo

По данным Digital Chat Station, компания работает над новым смартфоном с акцентом на минимальную толщину корпуса, но без ущерба для флагманских характеристик. Пользователи Weibo ожидают от новинки:

перископическую камеру,

ультразвуковой сканер отпечатков в экране,

и большую батарею — всё это в устройстве толщиной около 6–7 мм.

Амбициозно? Безусловно. Но у Oppo уже есть наработки в этом направлении.

Find X8s+: баланс тонкости и флагманского уровня

Недавно компания представила Find X8s+ — один из самых тонких и технологичных смартфонов в своей линейке. Он получил:

6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц,

аккумулятор на 6000 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт,

с быстрой зарядкой 80 Вт, тройную камеру на 50 Мп (основной, сверхширокоугольный и перископ),

фронталку на 32 Мп,

беспроводную зарядку на 50 Вт,

чипсет Dimensity 9400 Plus ,

, корпус толщиной 8 мм при весе 198 г.

Если Oppo удастся уместить подобный набор характеристик в корпус толщиной менее 7 мм — это может стать одной из главных сенсаций года.

Когда ждать релиз?

Пока что никаких официальных сроков нет, но по слухам, анонс может состояться второй половине 2024 года, ближе к выходу iPhone 17 Air и Galaxy S25 Edge. Это создаёт идеальные условия для прямого сравнения всех трёх устройств в одном сегменте.