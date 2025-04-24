Современный рабочий стол всё чаще превращается в поле битвы гаджетов: ноутбук, планшет, смартфон ведут непрерывный штурм пространства, а позвоночник добровольно капитулирует под ударом неоптимального угла наклона. В какой-то момент мне надоело просыпаться с больной шеей и спиной, и я понял, что пора вооружиться парой подставок для ноутбука и планшета. Подходящие нашлись в ассортименте Ugreen. Одна — для планшета, другая — для ноутбука. Для планшета с возможностью поворота, для ноутбука фиксированная. В общем, сейчас подробно расскажу про дизайн, материалы и как изменилась моя жизнь.

Ключевые характеристики

Материалы : авиационный алюминий, силиконовые накладки, резиновые ножки

: авиационный алюминий, силиконовые накладки, резиновые ножки Диапазон устройств : от смартфонов 4″ до планшетов 13″ и ноутбуков до 17″

: от смартфонов 4″ до планшетов 13″ и ноутбуков до 17″ Регулировка угла : 10–80 ° (Tablet Stand), 3 фиксированных высоты + свободный поворот 360 ° (Rotating Stand)

: 10–80 ° (Tablet Stand), 3 фиксированных высоты + свободный поворот 360 ° (Rotating Stand) Габариты в сложенном виде : ~16×10×2 см (Tablet Stand), Ø18 × 2,5 см (Rotating Stand)

: ~16×10×2 см (Tablet Stand), Ø18 × 2,5 см (Rotating Stand) Вес : ~500 г (Tablet Stand), ~1,14 кг (Rotating Stand)

: ~500 г (Tablet Stand), ~1,14 кг (Rotating Stand) Дополнительно: перфорация для отвода тепла, складная конструкция, простая сборка без вспомогательных инструментов

Дизайн и материалы Ugreen Stand

Вообще у Ugreen есть множество разных подставок, и каждый тут выбирает под себя. Мой концепт заключался в том, что ноутбук у меня всегда как основное устройство перед глазами, а вот iPad как второй дисплей, и он должен быть чуть под углом, т.к. находится сбоку. Но у вас может быть другая конфигурация, я лишь расскажу про общий подход компании к этим подставкам, а уж по конкретным моделям вам придётся решать самим. Дело в том, что у меня планшет стоит на ноутбучной подставке, а ноутбук на планшетной.

С первого взгляда бросается в глаза строгий минимализм: матовый серый алюминий без ярких вставок и навязчивых логотипов. Дизайн подставок выдержан в строгой лаконичной манере: матовый серый алюминий без блестящих элементов и нарочитых логотипов смотрится сдержанно и солидно. Tablet Stand Holder выглядит как две параллельные балки, соединённые перфорированной спинкой, а Rotating Laptop Stand Holder — как аккуратный диск с тонкой платформой и практически незаметным шарниром. Такое сочетание простых геометрических форм сразу задаёт технологический вайб и не отвлекает от работы.

Когда берёшь подставки в руки, чувствуешь, что это не дешёвый хромированный ширпотреб, а действительно качественный сплав — близкий по ощущениям к тому, что используют в корпусах премиальных ноутбуков. В местах соприкосновения с гаджетами и снизу установлены тонкие силиконовые прокладки, которые мягко удерживают устройство и не дают ему соскользнуть при наклоне. Все винты утоплены в корпус, а металлические шарниры работают почти без люфта — настолько, что кажется, будто держатели созданы одним куском металла (но это не так).

Перфорированная задняя панель Tablet Stand Holder вовсе не ради красоты: через ряды отверстий свободно проходит поток воздуха, и даже после длительной работы подставка остаётся прохладной. Rotating Stand тоже «дышит»: вентиляционные прорези под платформой помогают отводить тепло от корпуса ноутбука в стороны, снижая нагрузку на встроенные кулеры и продлевая время комфортной работы. Впрочем, у меня там стоит iPad, а он не греется.

Складывающиеся механизмы обеих моделей заслуживают отдельной похвалы. Tablet Stand Holder превращается в плоскую металлическую пластину толщиной около двух сантиметров, а Rotating Laptop Stand Holder складывается «книжкой» и становится похож на компактный диск. При этом жёсткость шарниров не теряется — ни при складывании, ни при раскладывании нет скрипов или намёка на ослабление креплений, и подставки по-прежнему чувствуются надёжными и готовыми к любым нагрузкам.

Эргономика и функциональность Ugreen Stand



На Tablet Stand Holder я быстро нашёл идеальный угол наклона для ноутбука. Причём так, что снизу ещё есть место для мелочей. Панели фиксируются туго, но без чрезмерного усилия, и даже если набирать текст на клавиатуре ноутбука (а не на внешней как у меня), то ничего не дрожит. Rotating Stand Holder у меня использован для планшета. Он довольно легко вертится, а если надо зафиксировать, то есть замок. У него есть крошечный люфт в 1-2 градуса, но это не критично.

Пожалуй, самую злую шутку тут играет гравитация. К сожалению, невозможно поставить планшет перпендикулярно земле. Понимаю, что для обычного пользователя это и не нужно. Наоборот, удобно перед собой расположить его под углом для рисования. Но если хочется использовать iPad как второй монитор для MacBook, то хочется, чтобы они были параллельно друг другу. Увы, т.к. тут нет никаких креплений для устройств, кроме резиновых проставок, то при перпендикулярной установке на любую подставку планшет норовит упасть. Пока решил это небольшим наклоном, но есть мысль зафиксировать с помощью зажимов, благо у стендов есть отверстия и можно это сделать довольно удодбно.

А вот несомненное преимущество обеих моделей — гладкость перехода между рабочими сценариями. Если утром ты набираешь тексты на MacBook, а после обеда переключаешься на iPad для обработки фото, нужно лишь одним движением сложить Rotating Stand и разложить Tablet Stand. Подставки складываются компактно и легко помещаются в рюкзак.

Опыт использования Ugreen Stand

Когда я впервые поставил MacBook Pro 14 на Tablet Stand Holder, возник эффект «кабинета пилота»: экран оказался точно на уровне глаз, шея расслабилась, и я забыл про сутулость. А после установки планшета на Rotating Stand я ощутил себя в центре управления полётами, т.к. все нужные виджеты и дашборды сразу ушли на второй экран, а на первом стало возможным сосредоточиться на текущих важных задачах. Ноутбук я практически никогда не снимаю со своего места (разве что когда надо съездить в командировку или поработать из кафе). А вот планшет с вращающейся подставкой периодически перезжает в гостиную, чтобы там посмотреть кино, порисовать в ProCreate или что-то ещё. Весьма удобно и быстро, надо сказать.

Когда я работаю над статьей, на основном экране MacBook набираю текст, а на планшете сразу вижу карточки с картинками, ссылки и ссылки на источники. Если мне нужно проверить статистику или правки коллеги, iPad мгновенно поворачивается в нужный угол, и я вижу всё на уровне глаз. При этом обе подставки держат устройства так, будто они врезаны в стол: ни миллиметра дрожи, даже когда я горячо использую iPad со стилусом. Виртуальный рабочий стол растягивается на два физических экрана: на Mac — основная работа, на iPad — вспомогательный контент и коммуникации. Утром я читаю ленту новостей на iPad, параллельно отвечая на письма на MacBook, а днём переключаюсь на код или верстку. Такое разделение задач значительно экономит время — не нужно постоянно сворачивать окна и искать нужную вкладку.

Спустя пару месяцев использования я решил ещё приподнять подставки над столом и установил деревянную полку. Теперь всё встало на свои места идеально. У меня появилось место для хранения клавиатуры, мышки и прочих вещей, чтобы быстро очистить рабочий стол для других задач. И немного опустив стенды, они вновь встали у меня на уровень глаз. И если сначала я думал, что подставка нужна только для ноутбука, чтобы поднять экран и использовать внешнюю клавиатуру, то сейчас, конечно, я убеждён, что нужны именно две подставки. Но опять же, это зависит от вашего сценария использования. В любом случае, теперь вы знаете, как можно сделать своё рабочее место чуть более комфортным.

