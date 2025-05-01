Apple готовит для пользователей iPhone неожиданное нововведение, которое может радикально изменить ландшафт мобильного ИИ. Согласно показаниям Сундара Пичаи в рамках антимонопольного разбирательства, Google ведёт переговоры с Apple о внедрении своей AI-модели Gemini в iOS — и рассчитывает заключить сделку до середины 2025 года.

Если соглашение будет достигнуто, пользователи iPhone получат альтернативу ChatGPT внутри системы Apple Intelligence, а выбор между ИИ от OpenAI и Google станет вопросом предпочтений.

Gemini и ChatGPT — вместе в Apple Intelligence?

Изначально Apple представила Apple Intelligence на WWDC 2024, добавив в систему инструменты ИИ — от очистки фото до генерации изображений (Image Playground) и продвинутых функций для написания текстов. Но главным событием стала интеграция ChatGPT в Siri.

Однако, как выяснилось, Apple не ограничилась партнёрством с OpenAI. Внутренние ссылки в бета-версии iOS 18.4, обнаруженные MacRumors, прямо указывают на поддержку сторонних моделей, включая Gemini от Google.

А старший вице-президент Apple Крейг Федериги ранее прямо заявлял: компания стремится предоставить пользователям возможность самим выбирать ИИ-движок, подчёркивая имя Google Gemini.

Почему это важно?

Google уже ведёт борьбу за право оставаться поисковой системой по умолчанию на iPhone, находясь под давлением антимонопольного расследования в США. Тем не менее, Пичаи дал понять, что взаимодействие с Apple не прекращается, и даже в таких условиях компания стремится расширить своё AI-присутствие на устройствах конкурента.

Пичаи подтвердил, что обсуждал сотрудничество напрямую с Тимом Куком и что Google хочет официально встроить Gemini в экосистему iOS до конца 2025 года.

Что это значит для пользователей iPhone?

Если Apple действительно добавит поддержку Gemini, это откроет сразу несколько сценариев:

Siri сможет работать с разными ИИ — по выбору пользователя;

появятся расширенные опции в Apple Intelligence , основанные на конкретной модели ИИ (Gemini, ChatGPT и др.);

, основанные на конкретной модели ИИ (Gemini, ChatGPT и др.); конкуренция между AI-платформами усилится, и это может дать пользователям более качественные, кастомизируемые результаты.

Google, в свою очередь, уже готовится тестировать рекламу внутри приложения Gemini, что может стать новой бизнес-моделью для AI-сервисов.