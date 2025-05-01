Судья федерального суда США Ивонн Гонсалес Роджерс обвинила вице-президента по финансам Apple Алекса Романа во лжи под присягой в рамках громкого судебного разбирательства с Epic Games. В своём официальном решении судья указала, что показания Романа были «полны дезинформации и откровенной лжи».

Apple пыталась скрыть план с комиссией 27% вне App Store

Ключевым моментом стало заявление Романа о том, что решение установить 27% комиссию на покупки вне App Store якобы было принято только в январе 2024 года. Однако, как отмечает судья, внутренние документы Apple прямо указывают, что все основные элементы этой схемы, включая размер комиссии, были определены ещё в июле 2023 года.

«Ни Apple, ни её адвокаты не сочли нужным исправить эту теперь уже очевидную ложь», — говорится в решении суда.

Возможное уголовное дело и обвинения в неуважении к суду

Судья Роджерс объявила, что передаёт дело в прокуратуру США для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела о неуважении к суду против Apple и лично Алекса Романа. Более того, в финальной части документа она прямо заявляет:

«Apple сознательно решила не соблюдать предписания суда. Целью этого было создание новых антиконкурентных барьеров, чтобы сохранить поток доходов, ранее признанный незаконным. Apple ошиблась, полагая, что суд допустит подобную дерзость. Как всегда, попытка всё скрыть только усугубила ситуацию. Второго шанса не будет».

Что происходило в деле Apple против Epic Games?

Напомним, суд обязал Apple разрешить разработчикам направлять пользователей к альтернативным способам оплаты вне App Store. Вместо этого Apple ввела дополнительную комиссию в размере 27% на такие покупки — шаг, который фактически сохранял монопольный контроль над транзакциями и вызывал новую волну критики.

Теперь суд официально признал, что действия Apple были сознательным нарушением судебного решения, и компания может столкнуться с ещё более серьёзными последствиями — вплоть до уголовного преследования отдельных сотрудников.