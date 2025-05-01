Марк Цукерберг подтвердил, что новые умные очки Meta* появятся в продаже «позже в этом году». В ходе телефонного разговора с инвесторами, посвященного отчету Meta* о доходах за первый квартал 2025 года, он отметил, что ожидаются несколько новых запусков и технологических возможностей.

По информации Meta*, смарт-очки Ray-Ban стали хитом продаж: за последний год продажи увеличились втрое, а число активных пользователей возросло в четыре раза. Цукерберг сообщил, что совместно с партнером EssilorLuxottica запланированы интересные новшества, которые расширят функциональность очков.

Новые Ray-Ban будут схожи с предыдущими моделями, но получат встроенный экран. Ожидается, что цена на них превысит 1000 долларов. Это обновление может значительно улучшить возможности дополненной реальности.

Кроме того, ожидается запуск очков Sphaera от Oakley, которые будут ориентированы на спортсменов и не будут иметь дисплея. Также ходят слухи о других устройствах Meta*, включая наушники с камерами и умные часы.

Согласно заявлениям Цукерберга, новые очки могут быть представлены в октябре на мероприятии Meta* Connect, которое пройдет 17-18 сентября.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.