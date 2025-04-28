Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте акции на устройства Huawei. В список товаров вошли смартфоны, планшеты и носимые устройства бренда. Предложение действует с 26 апреля по 5 мая 2025 года.

Устройства, участвующие в акции

Серия Huawei Mate 70 включает смартфоны с классическим дизайном корпуса и фирменной камерой XMAGE.

Huawei Mate X6 — складной смартфон весом 239 граммов и толщиной 9,85 мм в сложенном состоянии. При раскладывании толщина корпуса составляет 4,6 мм.

Смартфоны Huawei Pura 70 оснащены камерами с возможностью макросъёмки и съёмки движущихся объектов. Защита экрана обеспечивается стеклом Kunlun Glass.

В серии Huawei nova 13 основное внимание уделено фронтальной камере на 60 Мп, экрану с частотой обновления 120 Гц и быстрой зарядке на 100 Вт.

Из носимых устройств в акции участвуют:

Huawei Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro с поддержкой Bluetooth-звонков и мониторингом физической активности.

и с поддержкой Bluetooth-звонков и мониторингом физической активности. Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления и отслеживанием базовых показателей здоровья.

с функцией измерения артериального давления и отслеживанием базовых показателей здоровья. Huawei Watch Fit 3 — облегчённые часы с базовыми функциями для спорта и здоровья.

В категории планшетов предлагаются:

Huawei MatePad 11,5″S с антибликовым экраном PaperMatte и частотой обновления до 144 Гц.

с антибликовым экраном PaperMatte и частотой обновления до 144 Гц. Huawei MatePad SE 11″ с металлическим корпусом и экраном FullView.

Цены на устройства Huawei в рамках акции