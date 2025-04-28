Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» объявила о старте акции на устройства Huawei. В список товаров вошли смартфоны, планшеты и носимые устройства бренда. Предложение действует с 26 апреля по 5 мая 2025 года.
Устройства, участвующие в акции
Серия Huawei Mate 70 включает смартфоны с классическим дизайном корпуса и фирменной камерой XMAGE.
Huawei Mate X6 — складной смартфон весом 239 граммов и толщиной 9,85 мм в сложенном состоянии. При раскладывании толщина корпуса составляет 4,6 мм.
Смартфоны Huawei Pura 70 оснащены камерами с возможностью макросъёмки и съёмки движущихся объектов. Защита экрана обеспечивается стеклом Kunlun Glass.
В серии Huawei nova 13 основное внимание уделено фронтальной камере на 60 Мп, экрану с частотой обновления 120 Гц и быстрой зарядке на 100 Вт.
Из носимых устройств в акции участвуют:
- Huawei Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro с поддержкой Bluetooth-звонков и мониторингом физической активности.
- Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления и отслеживанием базовых показателей здоровья.
- Huawei Watch Fit 3 — облегчённые часы с базовыми функциями для спорта и здоровья.
В категории планшетов предлагаются:
- Huawei MatePad 11,5″S с антибликовым экраном PaperMatte и частотой обновления до 144 Гц.
- Huawei MatePad SE 11″ с металлическим корпусом и экраном FullView.
Цены на устройства Huawei в рамках акции
- Mate X6 — 129 999 ₽
- Mate 70 Pro — 79 999 ₽
- Pura 70 — 54 999 ₽
- Pura 70 Pro — 69 999 ₽
- nova 13 — 29 999 ₽
- nova 13 Pro — 31 999 ₽
- nova 12s — 23 999 ₽
- Watch D2 — 26 999 ₽
- Watch GT 5 — от 12 999 ₽
- Watch GT 5 Pro — от 29 999 ₽
- Watch Fit 3 — от 8 999 ₽
- MatePad SE 11″ — 13 999 ₽
- MatePad 11,5″S — от 25 999 ₽