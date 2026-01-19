googles gemini ai assistant can now make calls and send messages without unlocking your device
Google на этой неделе выпустила кнопку «Answer now» в приложении Gemini, которая позволяет пропустить режим глубокого анализа и получить ответ быстрее. Если вы используете модели Pro (Gemini 3 Pro) или Thinking (Gemini 3 Flash), рядом с индикатором загрузки появится кнопка «Answer now». Эта кнопка не отображается при использовании модели Fast (Gemini 3 Flash). Google на этой неделе также разделила лимиты использования для Thinking и Pro, что позволяет пользователям гибче управлять ресурсами.

  • Кнопка «Answer now» пропускает режим глубокого анализа для моделей Pro и Thinking
  • Замена функции «Skip» на новую кнопку во всех версиях приложения
  • Раздельные лимиты использования для Thinking и Pro моделей
Содержание
1. Как работает новая кнопка
2. Доступность и развёртывание
3. Отдельные лимиты для разных моделей

Как работает новая кнопка

При нажатии на «Answer now» появляется подтверждение, что Gemini пропускает глубокий анализ и предоставит ответ вскоре после этого. Согласно меню с тремя точками в конце ответа, Gemini использует выбранную вами модель для ответа на вопрос, а не переключается на Fast. Это означает, что вы получите результат от Pro или Thinking, но без времени, затраченного на детальную обработку информации.

gemini app answer now 3.jpg
gemini app answer now 2.jpg
gemini app answer now 1.jpg

Доступность и развёртывание

Google сообщила, что кнопка «Answer now» заменяет функцию «Skip». Это обновление развёртывается на бесплатных и платных аккаунтах Gemini сегодня на Android, iOS и веб-версии. На iOS приложение может использовать старую формулировку, но функциональность остаётся идентичной. Обновление касается пользователей, которые хотят получить быстрый ответ без развёрнутого анализа данных.

Отдельные лимиты для разных моделей

Наряду с выпуском кнопки «Answer now», Google разделила лимиты использования для Thinking и Pro моделей. Это позволяет пользователям более гибко использовать разные модели в зависимости от своих потребностей. Thinking-модель остаётся для сложных задач, требующих глубокого анализа, тогда как Pro работает как баланс между скоростью и качеством, а Fast предназначена для быстрых запросов.

