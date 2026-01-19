Google на этой неделе выпустила кнопку «Answer now» в приложении Gemini, которая позволяет пропустить режим глубокого анализа и получить ответ быстрее. Если вы используете модели Pro (Gemini 3 Pro) или Thinking (Gemini 3 Flash), рядом с индикатором загрузки появится кнопка «Answer now». Эта кнопка не отображается при использовании модели Fast (Gemini 3 Flash). Google на этой неделе также разделила лимиты использования для Thinking и Pro, что позволяет пользователям гибче управлять ресурсами.

Кнопка «Answer now» пропускает режим глубокого анализа для моделей Pro и Thinking

Замена функции «Skip» на новую кнопку во всех версиях приложения

Раздельные лимиты использования для Thinking и Pro моделей

Как работает новая кнопка

При нажатии на «Answer now» появляется подтверждение, что Gemini пропускает глубокий анализ и предоставит ответ вскоре после этого. Согласно меню с тремя точками в конце ответа, Gemini использует выбранную вами модель для ответа на вопрос, а не переключается на Fast. Это означает, что вы получите результат от Pro или Thinking, но без времени, затраченного на детальную обработку информации.

Доступность и развёртывание

Google сообщила, что кнопка «Answer now» заменяет функцию «Skip». Это обновление развёртывается на бесплатных и платных аккаунтах Gemini сегодня на Android, iOS и веб-версии. На iOS приложение может использовать старую формулировку, но функциональность остаётся идентичной. Обновление касается пользователей, которые хотят получить быстрый ответ без развёрнутого анализа данных.

Отдельные лимиты для разных моделей

Наряду с выпуском кнопки «Answer now», Google разделила лимиты использования для Thinking и Pro моделей. Это позволяет пользователям более гибко использовать разные модели в зависимости от своих потребностей. Thinking-модель остаётся для сложных задач, требующих глубокого анализа, тогда как Pro работает как баланс между скоростью и качеством, а Fast предназначена для быстрых запросов.