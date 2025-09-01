Apple продолжает внедрять искусственный интеллект во внутренние сервисы. После запуска чатбота в приложении Apple Support для клиентов компания представила нового ассистента — Asa. Он предназначен для сотрудников розничных магазинов и помогает им лучше разбираться в продукции Apple, в первую очередь в iPhone.

Чатбот интегрирован во внутреннее приложение SEED, которое используется работниками Apple Store и авторизованными реселлерами для обучения и тестирования знаний о продуктах. Asa позволяет задавать любые вопросы о функциях устройств, сценариях использования и преимуществах iPhone, получая быстрые и точные ответы. Согласно информации MacRumors, чатбот уже умеет давать рекомендации по продажам, рассказывать о возможностях экосистемы Apple и разбирать кейсы взаимодействия продуктов. Сейчас Asa проходит стадию тестирования.





Главная цель — ускорить адаптацию новых сотрудников и сделать обучение более эффективным. Чатбот помогает быстро находить нужную информацию, что особенно важно на фоне подготовки к запуску iPhone 17, который ожидается в сентябре.

Для широкого круга пользователей Apple пока не выпускает универсального чатбота. Однако по слухам, компания планирует интегрировать в Siri технологии Google Gemini, развернув их на собственных серверах. Это позволит расширить возможности голосового ассистента в будущих версиях iOS.



