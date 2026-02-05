Российский разработчик систем бизнес-аналитики Modus и технологическая компания ICL Soft подписали стратегическое соглашение о партнёрстве. Документ подписали гендиректор Modus Кирилл Кузнецов и гендиректор ICL Soft Ринат Хабибуллин.

Партнёрство охватывает полный цикл: от консалтинга до техподдержки внедрённых систем

Modus получит доступ к клиентской базе лидера рынка с компетенциями в ИИ и автоматизации

ICL Soft расширит портфель отечественных BI-инструментов

Соглашение нацелено на расширение присутствия российских BI-систем на рынке и предоставление заказчикам комплексных услуг по внедрению аналитических платформ. Компании будут совместно заниматься консалтингом, установкой систем анализа данных, технической поддержкой и развитием уже работающих решений.

Что получают стороны

ICL Soft пополнит портфель продуктами для бизнес-аналитики. Компания специализируется на разработке цифровых решений, обладает экспертизой в области искусственного интеллекта, автоматизации процессов и работы с данными. Для Modus сделка открывает выход на крупного игрока рынка с развитой клиентской базой и глубокими техническими знаниями.

«ICL Soft – уважаемый эксперт в области цифровизации бизнес-процессов, чья репутация и обширная клиентская база служат гарантией успеха совместных проектов. Стратегическое партнерство позволяет нам выводить передовую аналитику на новый уровень доступности. Вместе мы сможем предложить рынку не просто ПО, а готовые, глубоко проработанные решения для управления данными, которые дают реальное конкурентное преимущество», — заявил Кирилл Кузнецов.

Виктор Мясников, директор по продуктовой и заказной разработке ICL Soft, отметил: «Стратегическое партнёрство с Modus открывает новые возможности data‑driven решений для наших клиентов. Объединяя наш опыт в Big Data и ИИ с инновационными отечественными BI/ETL‑продуктами, мы создаём новые цифровые продукты для трансформации бизнеса».

Modus работает с 2014 года, головной офис находится в Москве. Компания разрабатывает решения для управления качеством данных: системы бизнес-аналитики, ETL-платформы и сопутствующее ПО. За время работы реализовала свыше 180 проектов для Сбера, Россдравнадзора, Россельхознадзора, правительства Москвы, Минпромторга, холдинга Уралсиб, авиакомпании «Россия» и других заказчиков. Ежегодно выпускает около девяти крупных релизов. Продукты Modus рекомендованы для применения в крупном бизнесе согласно рейтингу «Круг Громова 2025».





ICL Soft входит в группу компаний ICL, занимается разработкой корпоративных решений, их внедрением и поддержкой. В портфеле — продукты на платформе BPMSoft, ITSM-системы, услуги контакт-центров, техподдержка и аутсорсинг бизнес-процессов.