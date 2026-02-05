После того как Google и Microsoft добавили функции на базе искусственного интеллекта в браузеры Chrome и Edge, Firefox тоже быстро подключился к тренду и предложил пользователям ряд ИИ-возможностей. Среди них — инструмент для автоматической группировки вкладок, ИИ-переводчик и быстрый доступ к чат-боту с искусственным интеллектом.

Однако далеко не все пользователи положительно восприняли активное внедрение ИИ. Многие выразили недовольство решением Mozilla навязывать дополнительные ИИ-функции, указывая на отсутствие выбора и возможные риски для конфиденциальности. В ответ на эту критику Firefox с обновлением от 24 февраля получит специальный «выключатель» ИИ, позволяющий полностью отключить все связанные с ним функции.

Генеральный директор Mozilla Энзор-ДеМео заявил, что свобода выбора имеет ключевое значение. По его словам, ИИ-функции, уже добавленные в Firefox и запланированные к выпуску в ближайшем будущем, действительно полезны, а пользователи могут доверять Mozilla в вопросах обработки данных. Тем не менее компания решила предоставить возможность полностью отказаться от ИИ с помощью одного переключателя.

Часть пользователей действительно находит ИИ-инструменты удобными и полезными, но многие предпочитают не использовать их вовсе или высказывают опасения по поводу приватности. В любом случае Mozilla демонстрирует приверженность своим принципам, предоставляя пользователям реальный выбор и возможность отказаться от ИИ — в отличие от многих других крупных технологических компаний.