Apple выпустила свой самый доступный iPhone нового поколения — iPhone 16e. Он расположился между iPhone 15 и обычным iPhone 16 как по характеристикам, так и по цене. Но на фоне падения цен на iPhone 15 вопрос стоит остро: стоит ли немного доплатить за новинку, или выгоднее взять проверенную «пятнашку»?

Разбираемся, чем отличаются модели и какая из них даст больше за свои деньги.

Дизайн почти не изменился, но отличия есть

Оба смартфона выполнены в знакомом стиле Apple: плоский экран, стекло спереди и сзади, алюминиевая рамка, защита IP68. Размеры почти идентичны: iPhone 15 — 147,6 × 71,6 × 7,8 мм, iPhone 16e — чуть компактнее — 146,7 × 71,5 × 7,8 мм. Разница в весе тоже минимальна: 171 грамм против 167.

Но различить устройства всё же можно. У iPhone 15 есть Dynamic Island, а сзади — двойная камера с диагональным расположением сенсоров. У iPhone 16e — обычный вырез в экране и одиночная камера. Цветовые решения тоже отличаются: 15-й предлагает больше ярких опций, а 16e ограничен чёрным и белым.

Дисплей: ярче у iPhone 15, частота обновления — по-прежнему 60 Гц

Обе модели получили 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Но по яркости выигрывает iPhone 15 — его максимум достигает 2000 нит, тогда как у 16e — только 1200 нит. Это важно, если часто используете смартфон на улице.

При этом оба экрана работают с частотой 60 Гц — Apple по-прежнему не внедряет высокую частоту обновления в базовые модели.

Производительность: у 16e свежее чип и больше оперативки

Главное преимущество iPhone 16e — новый процессор A18, выполненный по 3-нм техпроцессу. Он чуть мощнее и энергоэффективнее прошлогоднего A16 Bionic, установленного в iPhone 15. Также в 16e больше оперативной памяти — 8 ГБ против 6 ГБ у «пятнашки».

В повседневной работе разницу заметить сложно: интерфейс, приложения и камера работают стабильно на обеих моделях. Но запас производительности и потенциально более длительная поддержка iOS — всё же плюс в сторону iPhone 16e.

Камеры: iPhone 15 универсальнее

iPhone 15 получил двойную камеру: основной модуль на 48 Мп и ультраширокий на 12 Мп. У iPhone 16e — только один 48-мегапиксельный сенсор. Это значит, что на 16e нельзя сделать снимок с широким углом — а для многих пользователей это серьёзный минус.

Зато новинка поддерживает запись пространственного звука, как у Vision Pro. Правда, в повседневном использовании эта функция пока выглядит скорее экспериментом, чем полезным инструментом.

Автономность: у iPhone 16e аккумулятор больше, но зарядка хуже

Батарея iPhone 16e заметно ёмче — 4005 мА·ч против 3349 мА·ч у iPhone 15. Благодаря новому процессору это может дать пару дополнительных часов работы в щадящем режиме. Но у «пятнашки» — поддержка MagSafe и беспроводной зарядки до 15 Вт, включая реверсивную наушники и аксессуары.

У 16e всё проще: зарядка только по стандарту Qi, максимум 7,5 Вт, и без магнитных аксессуаров. Проводная зарядка на обоих моделях одинаковая — до 50% за 30 минут.

Связь и система

Обе модели работают на iOS 18, с поддержкой eSIM, Face ID, экстренных спутниковых сообщений и UWB. У iPhone 15 — модуль второго поколения UWB, а у 16e есть поддержка спутниковой навигации NavIC (полезно для пользователей в Индии). Обе модели оснащены стереодинамиками и поставляются с USB-C (USB 2.0).

Цена и смысл покупки

В России iPhone 15 сейчас продаётся от 58 999 рублей (со скидками), тогда как стартовая цена iPhone 16e — около 60 000 рублей. То есть доплата за новинку минимальна, но она и уступает в некоторых вещах: нет MagSafe, нет ультраширика, ниже яркость экрана.

iPhone 16e — это по сути «облегчённый iPhone 14» с более современным процессором и батареей. А iPhone 15 остаётся полноценной прошлогодней моделью с более сбалансированными характеристиками.

Вывод: какую модель выбрать?

Если важна автономность, чуть более новая «начинка» и вы не пользуетесь ультраширокими фото — можно рассмотреть iPhone 16e. Но если хочется более универсального устройства с лучшей камерой, ярким экраном и полноценной беспроводной зарядкой — iPhone 15 остаётся более разумной покупкой, особенно по текущей цене.