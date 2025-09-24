Компания Disney объявила о повышении цен на свои стриминговые сервисы в США. С 21 октября 2025 года дороже станут подписки на Disney+, Hulu, ESPN Select (ранее ESPN+) и их пакеты.

Стоимость базового тарифа Disney+ с рекламой вырастет с 9,99 до 11,99 доллара в месяц, а «премиум»-подписка без рекламы поднимется с 15,99 до 18,99 доллара (или 189,99 доллара в год, что на 30 долларов больше).

Бандлы также подорожают: набор Disney+, Hulu и ESPN Select с рекламой увеличится с 16,99 до 19,99 доллара, а вариант без рекламы — с 26,99 до 29,99 доллара. ESPN Select отдельно будет стоить 12,99 доллара в месяц вместо 11,99, а годовая подписка поднимется до 129,99 доллара.

Четвёртое подорожание подряд

Это уже четвёртое ежегодное повышение цен с момента запуска Disney+ в 2019 году. В компании объясняют шаг необходимостью поддерживать прибыльность цифрового направления: контент дорожает, операционные издержки растут.





Повышение цен совпало с негативным фоном вокруг Disney: после временного снятия с эфира шоу «Jimmy Kimmel Live!» из-за высказываний о Чарли Кирке компанию обвинили в цензуре. Это вызвало бойкотные призывы, а объявление о новых тарифах усилило недовольство пользователей, хотя в Disney утверждают, что пересмотр цен готовился заранее.

Для подписчиков изменения вступят в силу при следующем цикле оплаты после 21 октября. Для тех, кто пользуется «наследованными» или комбинированными планами, точный размер повышения зависит от структуры тарифа (с рекламой или без).





К 2026 году Disney планирует объединить Hulu и Disney+ в единое приложение, что может изменить формат будущих пакетов.