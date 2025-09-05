Накануне выхода NBA 2K26 издатель 2K сообщил, что работает над новой игрой о студенческом баскетболе. Последний подобный проект компании, College Hoops 2K8, вышел ещё в 2007 году.

2K объявила о заключении партнёрств с университетскими программами и подтвердила, что в будущем проекте будет представлено более 100 команд со всей страны. Это сообщение появилось на платформе X за несколько часов до релиза NBA 2K26 и совпало с утечками от издания Extra Points о том, что компания ведёт переговоры о лицензиях.





Разработчики намекнули, что первые «сюрпризы» появятся уже в начале 2026 года, а «большие планы» связаны с 2027-м и последующими годами. Судя по всему, обновление NBA 2K26 с колледжами станет промежуточным шагом перед полноценной игрой о студенческом баскетболе, запланированной на 2027 год.

Студенческий баскетбол остаётся крайне популярным, хотя отдельные игры про него перестали выпускать ещё в 2010-х. И EA, и 2K активно выпускали такие проекты в 2000-х, но затем они исчезли с рынка. College Hoops 2K8, вышедшая в ноябре 2007 года с Грегом Оденом на обложке, стала последней частью серии от 2K.





Возвращение интереса к спортивным симуляторам связано с успешным перезапуском EA College Football. Однако у EA возникли трудности: летом компания намекнула на новую игру про студенческий баскетбол, но, по данным Extra Points, университеты скептически отнеслись к её планам. В итоге многие предпочли предложение 2K — сначала интеграцию колледжей в NBA 2K, а затем выпуск отдельной игры.

Остаётся открытым вопрос, попытается ли EA реанимировать свою идею, или же в 2027 году 2K выйдет на рынок студенческих баскетбольных симуляторов без конкурентов.



