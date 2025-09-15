Xiaomi расширяет линейку планшетов: уже в конце сентября может состояться мировой дебют нового компактного устройства Xiaomi Pad Mini. Как пишет ряд источников, это будет переименованная версия Redmi K Pad, которая вышла в Китае ранее в 2025 году.

Дата выхода Xiaomi Pad Mini

Официальной информации от компании пока нет, однако утечки указывают на то, что международная премьера новинки состоится 24 сентября 2025 года. Не исключено, что анонс пройдет одновременно с презентацией флагманской серии Xiaomi 15T.





Характеристики Xiaomi Pad Mini

По данным инсайдеров, устройство сохранит характеристики китайского Redmi K Pad. Ожидается, что планшет получит:

8,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц

с разрешением и частотой обновления чип MediaTek Dimensity 9400+

аккумулятор на 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт

с поддержкой быстрой зарядки металлический корпус

основную камеру на 13 Мп

фронтальную камеру на 8 Мп

В качестве программной платформы ожидается HyperOS 2 на базе Android 15.





Конкуренты на рынке

Выход Xiaomi Pad Mini может усилить конкуренцию в сегменте компактных планшетов. В первую очередь новинка будет соперничать с Apple iPad Mini и RedMagic Astra. Несмотря на отсутствие OLED-экрана и слота для SIM-карты, Xiaomi может привлечь покупателей более доступной ценой при сохранении высокого уровня производительности.