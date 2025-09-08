В преддверии релиза новых флагманских смартфонов появляются свежие утечки, которые позволяют заранее оценить, каким будет Xiaomi 16. Надёжный информатор Ice Universe поделился рендерами, раскрывающими дизайн передней панели будущей модели. В центре внимания — рамки, углы и общая эстетика устройства.

Серия Xiaomi 16, выход которой ожидается в конце сентября 2025 года, обещает установить новые стандарты в соотношении площади экрана к корпусу. По словам Ice Universe, в смартфоне применена технология LIPO, благодаря которой рамки вокруг дисплея станут одними из самых тонких на рынке. Рендеры показывают уменьшенную фронтальную камеру в виде отверстия под экраном и необычно скруглённые углы — автор утечек называет их «самыми скруглёнными углами в истории смартфонов». В результате дизайн получился более плавным и гармоничным по сравнению с iPhone 16 Pro от Apple, что может стать новым направлением в эстетике Xiaomi.



