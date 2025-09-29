В начале этого месяца Vivo представила Vivo Y500, оснащённый чипсетом Dimensity 7300 и аккумулятором ёмкостью 8200 мА·ч. Теперь менеджер по продукту Vivo Хан Боксяо подтвердил, что компания готовится к запуску Vivo Y500 Pro в Китае. Это будет первый смартфон бренда Y-серии с 200-мегапиксельной основной камерой.

По словам Хана Боксяо, после успеха Vivo Y500 бренд готовится выпустить Vivo Y500 Pro до конца этого года. Смартфон будет оснащён 200-мегапиксельной основной камерой Samsung HP5 с диафрагмой f/1.88.

С другой стороны, серия Vivo X300, официальный релиз которой в Китае запланирован на 13 октября, будет оснащена специально разработанным флагманским сенсором Samsung HPB с разрешением 200 мегапикселей. По слухам, это будет обновлённая версия 200-мегапиксельного сенсора Samsung HP9.

Судя по всему, этот телефон представляет собой переименованную или слегка модифицированную версию Vivo V60e, который, как ожидается, дебютирует с 200-мегапиксельной основной камерой в октябре в Индии.

Согласно сообщениям, Vivo V60e будет оснащён 120-герцовым AMOLED-дисплеем и корпусом с защитой по стандарту IP68/69. Ожидается, что смартфон будет оснащён 50-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с модулями на 200 и 8 мегапикселей.





Под капотом V60e может быть установлен совершенно новый чипсет Dimensity 7360-Turbo и аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Ожидается, что устройство будет работать под управлением FunTouch OS 15 на базе Android 15. Также предполагается, что смартфон предложит объём оперативной памяти до 12 ГБ и встроенной памяти до 256 ГБ.