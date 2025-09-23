Vivo официально запустила смартфон V60 Lite 5G как более доступную модель в линейке V60. Смартфон получил большой AMOLED-дисплей, новый процессор Dimensity 7360-Turbo, тонкий корпус с защитой IP65 и аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

V60 Lite 5G оснащён 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Спереди установлена 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. На задней панели расположена двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15. Dimensity 7360-Turbo комплектуется до 12 ГБ оперативной памяти (и до 12 ГБ виртуальной) и 256 ГБ хранилища стандарта UFS 3.1.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 90 Вт. Среди других функций — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC, поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и USB-C. Толщина корпуса составляет 7,59-7,69 мм в зависимости от цвета, вес — 194 г.





Цена Vivo V60 Lite 5G составляет около 460 долларов за версию 8+256 ГБ и 495 долларов за версию 12+256 ГБ. Доступные цвета — Vitality Pink, Titanium Mist Blue и Midnight Black.

Также ожидается выход 4G-версии смартфона на чипсете Snapdragon 685 с аналогичными характеристиками.



