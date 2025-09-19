На российском рынке всё сложнее найти кроссовер дешевле двух миллионов рублей — даже среди китайских моделей выбор ограничен. Однако благодаря параллельному импорту покупателям стал доступен Chevrolet Tracker, стоимость которого начинается от 1 650 000 рублей.

Что предлагают дилеры

За эту сумму компания из Владивостока готова привезти автомобиль под заказ. В комплектацию входит кожаный салон, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, панорамный люк, климат-контроль и система бесключевого запуска двигателя.

В базовой версии кроссовер оснащается 1,0-литровым трёхцилиндровым мотором мощностью 116 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Если механизм расчёта утильсбора будет пересмотрен, такие автомобили смогут ввозиться по сниженной ставке.

В Перми аналогичный Tracker предлагают за 1 850 000 рублей.





Более мощные версии

На рынке также доступны и другие модификации.

Подмосковный дилер предлагает версию с 1,3-литровым турбомотором на 165 л.с. и вариатором за 2 365 000 рублей .

на 165 л.с. и вариатором за . В Москве доступен вариант с 1,2-литровым двигателем мощностью 132 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач по цене 2 390 000 рублей.

Таким образом, в зависимости от региона и конфигурации стоимость Chevrolet Tracker варьируется почти на миллион рублей.





