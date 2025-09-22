В ближайшие недели iQOO представит свой новый флагман iQOO 15, и сегодня компания показала официальные изображения версии смартфона с меняющим цвет покрытием.

Дизайн новинки во многом повторяет iQOO 13 — металлический корпус, клавиши регулировки громкости и питания на правой грани, а на задней панели расположился квадратный модуль камер с закруглёнными углами, в котором находятся три объектива и светодиодная вспышка. Надпись «100x Tele Lens» подтверждает наличие телеобъектива.

Слухи утверждают, что iQOO 15 вернёт перископический телеобъектив, от которого отказались в iQOO 13, и фанаты надеются, что это действительно так.

Помимо дизайна, iQOO объявила, что iQOO 15 станет первым смартфоном, который будет работать на новой OriginOS 6 «из коробки». Vivo X300 и X300 Pro также должны получить эту оболочку, их запуск намечен на 13 октября в Китае, так что презентацию iQOO 15 стоит ожидать раньше этой даты.





Предзаказы на смартфон уже открыты на официальном сайте vivo в Китае и у сторонних онлайн-ритейлеров.