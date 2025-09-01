С началом сентября Apple готовит сразу несколько значимых событий. Помимо главной премьеры — серии iPhone 17, компания планирует представить новые устройства и выпустить обновления ПО.
9 сентября: презентация “Awe Dropping”
В 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Москве) стартует ежегодная осенняя конференция Apple в театре Стива Джобса в Apple Park. Ожидаются следующие новинки:
- смартфоны iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и ультратонкий iPhone 17 Air;
- Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3;
- новые AirPods Pro 3;
- аксессуары TechWoven Case и Crossbody Strap;
- обновлённый прозрачный чехол iPhone 17 Clear Case;
- свежие цвета и ремешки для Apple Watch.
9 сентября: релиз-кандидаты iOS 26 и других ОС
Сразу после презентации ожидается выход Release Candidate-версий iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Обычно они публикуются около 12:30 PT (22:30 по Москве). В тот же день должна открыться возможность отправки приложений на App Store с поддержкой новой системы.
На конференции также станет известно, когда состоится публичный релиз iOS 26 и сопутствующих обновлений.
12 сентября: старт предзаказов
В пятницу, 12 сентября, в 5:00 PT (15:00 по Москве) откроются предзаказы на iPhone 17, а также новые часы Apple Watch Series 11 и Ultra 3. Операторы традиционно подготовят обновлённые трейд-ин программы, а участники iPhone Upgrade Program смогут пройти предодобрение заранее.
15 сентября: релиз iOS 26
Через несколько дней после презентации Apple выпустит финальные версии iOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и других осенних обновлений. В последние годы компания придерживается практики выкатывать апдейты в понедельник после сентябрьского ивента, поэтому 15 сентября выглядит наиболее вероятной датой.
15–17 сентября: старт публикаций обзоров
В начале недели перед официальными продажами ожидается снятие эмбарго на обзоры. В прошлом году Apple распределила релизы материалов так:
- в понедельник — AirPods 4,
- во вторник — Apple Watch Series 10,
- в среду — вся линейка iPhone 16.
По аналогии, в 2025-м в эти дни стоит ждать первые обзоры iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max и новых смарт-часов.
19 сентября: старт продаж iPhone 17 и Watch Series 11
В пятницу, 19 сентября, новые iPhone и Apple Watch поступят в розничные магазины. Традиционно в Apple Store соберутся очереди, а предзаказы начнут доставляться покупателям.
Также к концу месяца ожидается релиз iOS 26.0.1, а разработчики получат первую бета-версию iOS 26.1.
Что дальше?
В октябре возможен второй осенний ивент Apple. Ожидаются:
- обновлённые iPad Pro на чипе M5,
- новая версия Apple Vision Pro с процессором M4 или M5,
- обновлённые конфигурации MacBook Pro M5 (вероятно, не раньше весны 2026 года).
Параллельно начнут появляться слухи о линейке iPhone 18 и о первом складном iPhone, который может выйти уже в 2026 году и унаследовать дизайн у iPhone 17 Air.