С началом сентября Apple готовит сразу несколько значимых событий. Помимо главной премьеры — серии iPhone 17, компания планирует представить новые устройства и выпустить обновления ПО.

9 сентября: презентация “Awe Dropping”

В 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Москве) стартует ежегодная осенняя конференция Apple в театре Стива Джобса в Apple Park. Ожидаются следующие новинки:





смартфоны iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и ультратонкий iPhone 17 Air ;

и ультратонкий ; Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3 ;

и ; новые AirPods Pro 3 ;

; аксессуары TechWoven Case и Crossbody Strap ;

и ; обновлённый прозрачный чехол iPhone 17 Clear Case ;

; свежие цвета и ремешки для Apple Watch.

9 сентября: релиз-кандидаты iOS 26 и других ОС

Сразу после презентации ожидается выход Release Candidate-версий iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Обычно они публикуются около 12:30 PT (22:30 по Москве). В тот же день должна открыться возможность отправки приложений на App Store с поддержкой новой системы.

На конференции также станет известно, когда состоится публичный релиз iOS 26 и сопутствующих обновлений.





12 сентября: старт предзаказов

В пятницу, 12 сентября, в 5:00 PT (15:00 по Москве) откроются предзаказы на iPhone 17, а также новые часы Apple Watch Series 11 и Ultra 3. Операторы традиционно подготовят обновлённые трейд-ин программы, а участники iPhone Upgrade Program смогут пройти предодобрение заранее.

15 сентября: релиз iOS 26

Через несколько дней после презентации Apple выпустит финальные версии iOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и других осенних обновлений. В последние годы компания придерживается практики выкатывать апдейты в понедельник после сентябрьского ивента, поэтому 15 сентября выглядит наиболее вероятной датой.





15–17 сентября: старт публикаций обзоров

В начале недели перед официальными продажами ожидается снятие эмбарго на обзоры. В прошлом году Apple распределила релизы материалов так:

в понедельник — AirPods 4 ,

, во вторник — Apple Watch Series 10 ,

, в среду — вся линейка iPhone 16.

По аналогии, в 2025-м в эти дни стоит ждать первые обзоры iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max и новых смарт-часов.





19 сентября: старт продаж iPhone 17 и Watch Series 11

В пятницу, 19 сентября, новые iPhone и Apple Watch поступят в розничные магазины. Традиционно в Apple Store соберутся очереди, а предзаказы начнут доставляться покупателям.

Также к концу месяца ожидается релиз iOS 26.0.1, а разработчики получат первую бета-версию iOS 26.1.

Что дальше?

В октябре возможен второй осенний ивент Apple. Ожидаются:

обновлённые iPad Pro на чипе M5 ,

на чипе , новая версия Apple Vision Pro с процессором M4 или M5 ,

с процессором , обновлённые конфигурации MacBook Pro M5 (вероятно, не раньше весны 2026 года).

Параллельно начнут появляться слухи о линейке iPhone 18 и о первом складном iPhone, который может выйти уже в 2026 году и унаследовать дизайн у iPhone 17 Air.