Apple готовится к анонсу линейки iPhone 17 на презентации 9 сентября 2025 года, и, по слухам, компания расширит отказ от физических SIM-карт за пределы США. Ранее такая практика применялась только на американском рынке, начиная с iPhone 14.

Подготовка к переходу на eSIM

Как сообщает MacRumors, сотрудники авторизованных реселлеров Apple в Европейском союзе должны пройти обучение по работе с eSIM до 5 сентября. Материалы курса размещены в приложении Apple SEED, которым пользуются не только европейские продавцы, но и представители официальных магазинов Apple по всему миру. Это говорит о том, что нововведение может быть глобальным.





Ранее также появлялись слухи, что новая модель iPhone 17 Air будет слишком тонкой для размещения физического SIM-слота. Теперь же есть вероятность, что ограничение распространится на всю линейку.

Исключения и региональные особенности

Ожидается, что Apple сохранит поддержку физических SIM-карт в Китае и некоторых других странах, где традиционно популярна конфигурация с двумя физическими слотами. В остальных регионах переход на eSIM будет ускоряться, хотя сейчас многие устройства поддерживают и eSIM, и стандартные SIM-карты одновременно.





Что делают конкуренты

Google недавно выпустила Pixel 10 в США только с eSIM, повторив стратегию Apple. Samsung же пока сохраняет комбинированный подход: в Galaxy S25 поддерживаются как eSIM, так и физические карты, а в отдельных регионах смартфоны продаются даже с двумя физическими слотами.

Плюсы и минусы для пользователей

Для путешественников физическая SIM-карта остаётся удобным решением: её легко приобрести и вставить в телефон. Однако международные сервисы eSIM становятся всё доступнее и зачастую предлагают более выгодные условия.



