Huawei официально анонсировала свой новый складной смартфон Mate XTs, который получил небольшие улучшения по сравнению с прошлогодним Mate XT. Внешний дизайн остался прежним, отличить новинку можно только по новым цветам корпуса — фиолетовому и белому.

Mate XTs оснащён 10,2-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3K, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. Экран выполнен в соотношении сторон 16:11, что позволяет размещать сразу три приложения рядом. Поддержка стилуса сохранена. При первом сложении смартфон превращается в устройство с 7,9-дюймовым экраном, а в полностью сложенном виде — в компактный 6,4-дюймовый гаджет для удобного использования одной рукой. Толщина составляет 3,8 мм в раскрытом состоянии и 12,8 мм в сложенном, вес — 298 граммов.





Камеры получили обновление: теперь в системе установлен 40 МП ультраширокоугольный модуль (13 мм), который дополняют 50 МП основная камера (24 мм) с переменной диафрагмой f/1.4 – f/4.0 и 12 МП перископ с фокусным расстоянием 125 мм.

Главное аппаратное новшество — переход на новый процессор Kirin 9020, пришедший на смену Kirin 9010. Этот же чип используется в моделях Pura 80 Pro+ и 80 Ultra. Huawei обещает прирост производительности на 36% по сравнению с предшественником. Все версии Mate XTs оснащены 16 ГБ оперативной памяти и предлагают от 256 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища.





Работает смартфон под управлением HarmonyOS 5.1. Аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч поддерживает быструю зарядку 66 Вт, беспроводную — 50 Вт и реверсивную — 7,5 Вт.

Huawei Mate XTs выпускается в чёрном, красном, фиолетовом и белом цветах. Стоимость в Китае составляет:

— 16/256 ГБ — 17 999 юаней ($2520)

— 16/512 ГБ — 19 999 юаней ($2800)

— 16 ГБ/1 ТБ — 21 999 юаней ($3080)





Старт поставок в Китае намечен на 12 сентября. Данных о международной доступности Huawei пока не раскрыла.