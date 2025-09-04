Китайская компания расширила программу поддержки ПО: теперь четыре версии Android получат не только флагманы, но и некоторые модели среднего сегмента.

Компания Xiaomi официально подтвердила, что новые смартфоны и планшеты брендов Xiaomi, Poco и Redmiбудут получать до четырёх крупных обновлений Android/HyperOS и до шести лет обновлений безопасности. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на данные пресс-службы производителя.





Какие устройства получат четыре крупные обновления Android

По информации источника, в список вошли следующие модели:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 4G

Таким образом, если, например, устройство вышло с Android 15 «из коробки», оно будет обновляться вплоть до Android 19.





Неожиданный шаг для среднего сегмента

Особое внимание привлекло попадание в список бюджетного Redmi Note 14 4G, стоимость которого не превышает $200. При этом более дорогие версии — Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+ — расширенной программы обновлений не получили.

Эксперты отмечают, что это может быть стратегическим шагом Xiaomi для завоевания лояльности массовых пользователей и усиления позиций в сегменте до $300.





На фоне ограничений конкурентов

Впереди — конкуренция за долгосрочную поддержку

С новым правилом Xiaomi сравнялась с предложением OnePlus и Vivo, однако всё ещё отстаёт от лидеров рынка: Oppo и Motorola обещают до пяти обновлений Android, а Samsung и Google — до семи.





Эксперты считают, что расширение срока поддержки позитивно скажется на репутации компании, особенно среди тех, кто выбирает смартфон на несколько лет вперёд.

