Apple может последовать примеру Samsung и других производителей, тестируя 200-мегапиксельную камеру для будущих моделей iPhone. Об этом сообщает надёжный китайский инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo.

200MP для основной камеры?

По словам источника, Apple сейчас испытывает 200MP сенсор, который, скорее всего, будет использоваться как основная камера. Это может стать самым значительным обновлением камер iPhone со времён перехода на 48MP в линейке iPhone 14 Pro.

Зачем нужен такой сенсор?

Больше деталей и свободы в кадрировании: Съёмка на полное разрешение даст пользователям больше гибкости при кадрировании и увеличении снимков без потери качества.

Съёмка на полное разрешение даст пользователям больше гибкости при кадрировании и увеличении снимков без потери качества. Преимущества при зуме: Сенсоры с большим числом пикселей позволяют реализовать «без потерь» цифровой зум. Например, Samsung заявляет, что её 200MP сенсор ISOCELL HP3 обеспечивает 4-кратный кроп-зум без потери качества.

Сенсоры с большим числом пикселей позволяют реализовать «без потерь» цифровой зум. Например, Samsung заявляет, что её 200MP сенсор ISOCELL HP3 обеспечивает 4-кратный кроп-зум без потери качества. Оптимизация линейки: Благодаря высокой детализации, Apple может отказаться от отдельной 2x или 3x камеры в младших моделях, сохранив при этом хорошие показатели кратковременного зума. В Pro-моделях такая камера может стать промежуточным звеном между основной и 5x-телеобъективом.

Есть и минусы

Слабое поведение в условиях низкой освещённости: 200MP сенсоры имеют крошечные пиксели, что снижает способность улавливать свет. Однако технология nona-binning (объединение 9 пикселей в один) частично решает эту проблему.

200MP сенсоры имеют крошечные пиксели, что снижает способность улавливать свет. Однако технология nona-binning (объединение 9 пикселей в один) частично решает эту проблему. Задержка затвора: У Samsung Ultra с 200MP-камерой наблюдается «лаг затвора», особенно при съёмке движущихся объектов. Если Apple всё-таки выберет такой сенсор, компания, вероятно, сосредоточится на решении этой проблемы.

Тренд на 200MP уже в действии

Apple может стать не единственной, кто пойдёт по пути сверхвысоких разрешений. Компании vivo, HONOR и Xiaomi уже применяют 200MP сенсоры для телеобъективов с перископической оптикой. Это позволяет добиться лучшего гибридного зума по сравнению с классическими 12MP или 50MP камерами.

Будет ли Apple использовать 200MP сенсор в iPhone 16 или отложит до следующего поколения — пока неизвестно. Но очевидно одно: мегапиксельная гонка продолжается, и Apple, похоже, вступает в неё всерьёз.