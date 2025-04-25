Американская компания Apple готовится к масштабной перестройке своей производственной цепочки: к концу 2026 года практически все iPhone, предназначенные для продажи в США, будут поставляться из Индии, а не из Китая. Об этом сообщают источники Bloomberg и The Financial Times, ссылаясь на планы корпорации на фоне изменений в тарифной политике.

Производство iPhone в Индии резко возрастет

Для реализации этих амбициозных целей Apple потребуется ежегодно выпускать в Индии свыше 60 миллионов смартфонов, чтобы удовлетворить спрос только на американском рынке. В общей сложности объёмы сборки iPhone в стране должны будут увеличиться почти вдвое — до примерно 80 миллионов устройств в год.

Стоит отметить, что Apple начала диверсифицировать производство ещё до прихода администрации Дональда Трампа, однако торговые войны и введение ответных пошлин заметно ускорили этот процесс. Особенно стремительный рост выпуска iPhone в Индии начался в феврале этого года, когда были анонсированы планы по введению взаимных тарифов.

Почему Apple ускоряет перенос производства

Некоторое время Apple сталкивалась с аномально высокими тарифами на китайские поставки — до 145%. Хотя сейчас действует освобождение смартфонов от пошлин, устройства, импортируемые из Китая, по-прежнему облагаются налогом в размере 20%, в то время как для индийских iPhone дополнительных сборов нет.

Впрочем, тарифная политика США может измениться в любой момент, и нынешние условия вовсе не гарантированы к концу следующего года. Несмотря на это, Apple видит стратегическое преимущество в снижении зависимости от китайских фабрик и диверсификации цепочек поставок.