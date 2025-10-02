Несмотря на то, что Tarsier Studios, возможно, занята новым проектом, благодаря Supermassive Games вселенная Little Nightmares продолжает развиваться. До выхода третьей части этой уникальной хоррор-саги осталась всего неделя, и Bandai Namco выпустила свежий трейлер, чтобы подогреть интерес к игре.

Ролик под названием Alone предлагает взглянуть на геймплей, знакомый фанатам по предыдущим частям: здесь снова предстоит прятаться от жутких чудовищ и решать сложные головоломки. Название видео, кстати, может ввести в заблуждение: оно не говорит об одиночестве, а скорее отсылает к стихотворению Эдгара Аллана По и имени одного из ключевых персонажей этой истории.

Релиз Little Nightmares III на ПК, PlayStation, Xbox и Switch запланирован на 10 октября. В дополнение к триквелу в тот же день выйдет Little Nightmares: Enhanced Edition — обновленная версия первой части.