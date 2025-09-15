Похоже, Xiaomi планирует расширить линейку планшетов, выпустив новую компактную модель для глобального релиза. По последним данным, компания собирается представить на международном рынке устройство под названием Xiaomi Pad Mini, которое станет переименованной версией китайского Redmi K Pad, выпущенного в июне этого года.

Хотя официальная дата анонса ещё не подтверждена, инсайдерские утечки предположительно указывают на запуск уже в этом месяце, возможно, вместе с предстоящей серией смартфонов Xiaomi 15T, презентация которой запланирована на 24 сентября.





Технические характеристики

Новинка сохранит аппаратную составляющую Redmi K Pad:

8,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 165 Гц

Процессор MediaTek Dimensity 9400+

Аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт

Цельнометаллический корпус

Основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп

Предустановленная операционная система HyperOS 2 на базе Android 15

Конкуренция на рынке компактных планшетов

Xiaomi Pad Mini, скорее всего, будет конкурировать с такими моделями, как iPad Mini от Apple и планшетом Astra от RedMagic. Хотя планшет не получит некоторых функций, например, слота для SIM-карты или OLED-дисплея, его сильными сторонами могут стать мощная начинка и привлекательная цена.



