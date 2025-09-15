Компания Xiaomi подтвердила, что её новые открытые гарнитуры (open earbuds) скоро появятся на международном рынке. Они были впервые показаны в июне на презентации моделей Mix Flip 2 и Redmi K80 Ultra в Китае под названием Open Earphones Pro. За пределами Китая новинку представят как OpenWear Stereo Pro — в бежевом и сером цветах.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro: основные характеристики

Эти наушники используют уникальную открытую акустическую систему из пяти элементов. В их конструкцию входит специально разработанный сверхбольшой низкочастотный динамик 1813, двухдинамический твиттер Iron и пьезоэлектрический драйвер для высоких частот. Точная настройка проведена совместно с командой Harman Golden Ear. Наушники поддерживают несколько предустановок эквалайзера, пространственный звук и могут вращаться на 360 градусов, создавая эффект полного погружения.





Удобство и дизайн

Модель оснащена гибкими заушниками из титановой проволоки с эффектом памяти толщиной 0,6 мм, выдерживающими более 5000 изгибов — это гарантирует долговечность и комфорт. Внутри используется мягкая оболочка из жидкого силикона, а система трехточечной фиксации обеспечивает надежную посадку под разными углами. Регулируемые крючки длиной до 45 мм позволяют индивидуально настроить посадку под любые уши.

Плюсы открытого типа

Как и все открытые модели, эти наушники не закрывают слуховой проход, что увеличивает воздухопроницаемость и комфорт. Однако при этом существует риск утечки звука. Для ее минимизации Xiaomi внедрила инновационную систему защиты — она излучает звуковые волны с обратной фазой, эффективно снижая шумовую просачку. Такая система прошла сертификацию в Национальном институте метрологии Китая.





Дополнительные функции

Независимая запись звука 2.0 — позволяет вести запись даже при закрытом корпусе.

— позволяет вести запись даже при закрытом корпусе. Поддержка реального перевода с китайского на английский.

с китайского на английский. Управление жестами для быстрого и удобного управления.

для быстрого и удобного управления. Стандарты защиты IP54 — высокая устойчивость к поту и дождю.

Возможность потоковой передачи звука с нескольких устройств.

Автономность

Без подзарядки наушники работают до 8,5 часов. В комплект входит кожаный чехол для зарядки Kona, который увеличивает суммарное время воспроизведения до 45 часов, что делает их очень удобными для длительного использования.

Цена и доступность

В Китае цена на эти гарнитуры — 999 юаней, примерно 140 долларов США. Компания Xiaomi пока не сообщила о датах выхода и ценах для международных рынков.



