Компания Smalth расширила линейку носимых устройств, представив новое смарт-кольцо Smalth Titanium Pro. Модель стала развитием платформы Titanium и получила расширенные функции мониторинга сердца. Устройство выполнено в формате без экрана и ориентировано на ненавязчивый сбор данных о здоровье в компактном и удобном форм-факторе.

Titanium Pro оснащено встроенной поддержкой ЭКГ, что позволяет отслеживать сердечный ритм более детально по сравнению со стандартным измерением пульса. В сочетании с непрерывным мониторингом частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма (HRV), анализа фаз сна и отслеживания активности кольцо формирует более полную картину состояния сердечно-сосудистой системы.

Устройство способно хранить данные офлайн до семи дней, что удобно во время путешествий или при ограниченном доступе к интернету. После подключения к фирменному приложению вся накопленная информация автоматически синхронизируется.

Корпус выполнен из медицинского титана, что делает кольцо лёгким, прочным и устойчивым к коррозии. Минималистичный и универсальный дизайн подходит для повседневного ношения. Водонепроницаемость повышает практичность устройства.

Одним из ключевых преимуществ является автономность. При обычном использовании кольцо работает от пяти до семи дней, а при более лёгкой нагрузке — до 12 дней. Зарядный кейс обеспечивает ещё четыре-пять полных циклов подзарядки, что в сумме даёт до 30 дней автономной работы и более.





Стоимость Smalth Titanium Pro с поддержкой ЭКГ составляет $128. Также доступна керамическая версия кольца по цене $88.